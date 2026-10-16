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Foncier : Demba Dieng décline une audition parlementaire


Rédigé le Vendredi 16 Octobre 2026 à 01:00 | Lu 48 fois Rédigé par


Demba Dieng a refusé la convocation de la commission d’enquête parlementaire sur le foncier. Selon Senego et PressAfrik, les députés prennent acte de cette décision et annoncent la poursuite de leurs investigations.


Demba Dieng — illustration publiée par Senego.
Demba Dieng — illustration publiée par Senego.

Ancienne directrice du Cadastre, Demba Dieng est conseillère du président de la République en matière domaniale. Elle devait être entendue dans le cadre des travaux de la commission.

Dans son communiqué du 15 octobre 2026, l’instance présidée par le député Oumar Sy rappelle que les investigations portent sur des manquements allégués dans la gestion de lotissements et du domaine public maritime.

Les députés annoncent la poursuite de l’exploitation des documents disponibles, des auditions et des réquisitions. Ils prévoient également un recoupement contradictoire des informations recueillies.

Le communiqué ne détaille pas les raisons invoquées par Demba Dieng. Les travaux doivent permettre d’établir les faits, sans préjuger de l’existence d’irrégularités.

Source : Senego et PressAfrik.




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