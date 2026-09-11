Hersent : les femmes mobilisées derrière Ousmane Diagne

La rencontre avec les femmes de Hersent a été l’occasion pour le ministre Ousmane Diagne de revenir sur la question de l’éclairage public dans le quartier.





Dans son intervention, le ministre a estimé que le maire de la Ville de Thiès, Babacar Diop, avait adopté une démarche qu’il juge déloyale. Selon Ousmane Diagne, la Ville de Thiès n’avait jamais éclairé Hersent auparavant et aurait attendu le dernier moment pour intervenir et ainsi marquer sa présence.





Le ministre affirme également que c’est lui-même qui avait présenté les habitants de Hersent dans le cadre des démarches entreprises pour répondre aux besoins du quartier.





« Le maire de la Ville n'a jamais éclairé Hersent. Il a attendu le dernier moment pour marquer sa présence, alors que c'est moi-même qui lui avais présenté les habitants », a déclaré Ousmane Diagne, selon ses propos tenus lors de la rencontre.





Pour le ministre, cette situation pose plus largement la question de la répartition des responsabilités entre les différentes collectivités territoriales. Il a ainsi rappelé le rôle des maires de commune, qui disposent de responsabilités propres dans la gestion et le développement de leurs territoires.





Ousmane Diagne appelle ainsi à davantage de clarté dans l’action publique et à une meilleure collaboration entre les différents responsables locaux, afin que les populations puissent bénéficier des investissements et des services dont elles ont besoin.





La rencontre s’est déroulée en présence du ministre Thierno Alia Mbengue. Les femmes de Hersent ont, de leur côté, réaffirmé leur soutien à Ousmane Diagne et leur engagement dans la dynamique locale.



Au-delà de la question politique, le débat autour de l’éclairage public à Hersent remet sur la table les enjeux liés aux compétences respectives de la Ville de Thiès et des communes, ainsi que la nécessité d’une coordination entre les élus et les responsables engagés auprès des populations.

