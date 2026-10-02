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Hajj 2027 : Taaba Voyages lance officiellement sa campagne et appelle à anticiper les inscriptions


Rédigé le Dimanche 4 Octobre 2026 à 17:48 | Lu 36 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À l’approche du Hajj 2027, Taaba Voyages lance officiellement sa campagne et invite les futurs pèlerins à ne pas attendre les derniers moments pour s’inscrire. Forte de plus de 35 ans d’expérience, la structure met également en garde contre les opérateurs qui ne disposeraient pas des agréments nécessaires.


Le compte à rebours est lancé pour les Sénégalais qui souhaitent accomplir le Hajj 2027. À travers le lancement officiel de sa campagne, Taaba Voyages appelle les futurs pèlerins à anticiper leurs démarches et à éviter les retards dans les inscriptions.
 

Pour la structure, la préparation du pèlerinage nécessite une anticipation suffisante, notamment pour les différentes formalités liées au voyage, à l’hébergement, au transport et à l’encadrement des pèlerins.
 

Taaba Voyages, plus de 35 ans d’expérience

 

Taaba Voyages est un regroupement de professionnels du voyage dont fait partie El Hadji Doudou Ndiaye Presta, l’un des fondateurs, aux côtés de Mbaysinger et de la famille de feu Abss Sall.
 

Avec plus de 35 ans d’expérience, Taaba Voyages se présente comme l’un des acteurs historiques du voyage privé et de l’organisation du pèlerinage au Sénégal.
 

Cette longue expérience constitue, selon les responsables de la structure, un important capital dans l’accompagnement des fidèles qui souhaitent effectuer le Hajj.
 

Au fil des années, l’organisation a développé son activité autour de l’accompagnement des pèlerins et de la préparation de leur séjour aux Lieux saints de l’Islam.
 

1 milliard 500 millions de francs CFA annoncés

Dans le cadre du lancement du Hajj 2027, un montant de 1 milliard 500 millions de francs CFA est annoncé.
 

Cette enveloppe est présentée dans le cadre de la préparation et de l’organisation de la prochaine campagne du pèlerinage.
 

Pour Taaba Voyages, l’enjeu est de permettre aux futurs pèlerins de préparer leur voyage dans les meilleures conditions, tout en bénéficiant d’un accompagnement adapté aux différentes étapes du Hajj.
 

Mise en garde contre les agences sans agrément

Au cours de cette campagne, Taaba Voyages entend également attirer l’attention des futurs pèlerins sur le choix de l’opérateur chargé d’organiser leur voyage.
 

Les responsables de la structure fustigent la présence d’agences de pèlerinage qui, selon eux, ne disposeraient pas des agréments nécessaires pour exercer cette activité.
 

Taaba Voyages invite ainsi les candidats au Hajj à faire preuve de vigilance avant toute inscription ou tout versement d’argent. Les futurs pèlerins sont notamment encouragés à vérifier le statut et les autorisations de l’opérateur auquel ils souhaitent confier leur voyage.
 

Cette mise en garde vise, selon la structure, à éviter que des pèlerins soient confrontés à des difficultés après avoir confié leur projet de pèlerinage à des intermédiaires ne disposant pas des autorisations requises.
 

« Évitons les retards pour les inscriptions »

 

L’autre message fort de Taaba Voyages concerne l’anticipation.
 

La structure appelle les futurs pèlerins à ne pas attendre le dernier moment pour s’inscrire. Une démarche précoce doit permettre de mieux préparer les formalités et d’éviter les retards liés à une inscription tardive.
 

« Évitons les retards pour les inscriptions », tel est le mot d’ordre lancé à l’endroit des personnes qui envisagent de prendre part au Hajj 2027.
 

Les intéressés sont donc invités à se rapprocher de Taaba Voyages afin de s’informer sur les modalités d’inscription et les différentes étapes de préparation.
 

Un siège situé au cœur de Thiès

 

À Thiès, le siège de Taaba Voyages est situé en face du lycée Malick Sy, à côté du Petit Monument, vers le restaurant Palais d’Or.
 

Les futurs pèlerins et leurs familles peuvent s’y rendre pour obtenir les informations nécessaires concernant la campagne du Hajj 2027.
 

Avec ce lancement officiel, Taaba Voyages entend capitaliser sur ses plus de 35 années d’expérience pour accompagner les candidats au pèlerinage.
 

Entre appel à l’anticipation, vigilance sur le choix des opérateurs et rappel de son expérience historique, la structure veut ainsi préparer dès maintenant la prochaine campagne du Hajj 2027.
 
À retenir : pour les futurs pèlerins, l’heure est à l’anticipation et à la vigilance dans le choix de l’agence.



Lat Soukabé Fall

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