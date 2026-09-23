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Thiès : EFFORT lance un projet d’encadrement et de formation des OSC pour la revitalisation socio-économique


Rédigé le Jeudi 24 Septembre 2026 à 20:40 | Lu 46 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L’organisation EFFORT met en œuvre à Thiès un projet consacré à l’encadrement et à la formation des Organisations de la Société Civile (OSC), avec pour ambition de renforcer leur capacité d’action et leur contribution au développement socio-économique.


À travers cette initiative, EFFORT entend accompagner les acteurs de la société civile dans l’acquisition de compétences et d’outils nécessaires à une meilleure conduite de leurs activités. Le projet accorde une place importante à la formation et à l’encadrement des OSC, considérées comme des acteurs essentiels dans l’accompagnement des communautés et la mise en œuvre d’initiatives de développement local.
 

L’objectif est également de favoriser une meilleure structuration des organisations bénéficiaires afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans les dynamiques économiques et sociales à Thiès. Les formations doivent notamment contribuer à améliorer leurs capacités organisationnelles, leur fonctionnement et leur aptitude à porter des projets répondant aux besoins des populations.
 

Pour EFFORT, le renforcement des compétences des organisations de la société civile constitue un levier important pour stimuler les initiatives locales et favoriser une participation plus active des acteurs communautaires au développement.

Le projet s’inscrit ainsi dans une démarche de revitalisation socio-économique, en misant sur les compétences des acteurs locaux et sur leur capacité à développer des initiatives utiles aux communautés.
 

Au-delà de la formation, l’encadrement proposé vise à créer un environnement plus favorable à l’action des OSC. Une meilleure maîtrise des outils de gestion, de planification et de mobilisation des ressources peut en effet permettre à ces organisations de consolider leurs interventions et d’accroître leur impact sur le terrain.
 

À Thiès, cette initiative intervient dans un contexte où les organisations de la société civile sont appelées à jouer un rôle croissant dans l’accompagnement des populations et la promotion des initiatives locales. Le renforcement de leurs capacités apparaît dès lors comme un enjeu majeur pour soutenir les efforts de développement socio-économique.
 
Avec ce projet, EFFORT entend donc contribuer à une dynamique dans laquelle les OSC disposent davantage de moyens et de compétences pour participer aux transformations sociales et économiques de leur territoire.



Lat Soukabé Fall

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