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Octobre Rose : Thierno Alia Mbengue annonce le versement de 25 % de son salaire aux femmes de Thiès


Rédigé le Dimanche 4 Octobre 2026 à 15:34 | Lu 79 fois Rédigé par



Octobre Rose : Thierno Alia Mbengue annonce le versement de 25 % de son salaire aux femmes de Thiès
À l’occasion d’Octobre Rose, mois consacré à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein, Thierno Alia Mbengue, Directeur général de l’Agence Nationale pour les Énergies Renouvelables (ANER), affiche son engagement en faveur des femmes de Thiès. À travers une affiche de sensibilisation portée par KIRAAY – Les Patriotes Républicains, le Directeur général invite à une mobilisation collective autour de la prévention du cancer du sein, avec un message fort : « Dépistage précoce, c’est sauver des vies ». Mais au-delà de la sensibilisation, Thierno Alia Mbengue annonce également un geste de solidarité en faveur des femmes de Thiès. « En hommage à la femme, j’ai décidé de verser le quart de mon salaire de DG, soit 25 %, aux femmes de Thiès », peut-on lire sur l’affiche. Cette annonce intervient dans le cadre d’Octobre Rose, qui met chaque année l’accent sur l’importance de l’information, de la prévention et du dépistage précoce du cancer du sein. Par cette initiative, Thierno Alia Mbengue entend ainsi joindre l’engagement social à la sensibilisation, en mettant une partie de ses revenus au service des femmes de sa ville. Le message porté est également un appel à la solidarité : « Ensemble contre le cancer du sein », dans un contexte où le dépistage précoce demeure essentiel pour améliorer les chances de prise en charge et de guérison. À Thiès, Octobre Rose prend ainsi une dimension particulière avec cet engagement annoncé en faveur des femmes.



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