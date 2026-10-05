Grand-Yoff : un adolescent de 14 ans reçoit un violent coup de machette à la tête

Les faits se sont déroulés samedi 3 octobre, vers 19 h 30, à Grand-Yoff 1. Le jeune garçon venait de quitter son domicile pour aller se restaurer dans une gargote du quartier lorsqu’il a été accusé du vol d’un téléphone portable.



Selon les informations rapportées par les médias, quatre jeunes l’ont alors pris à partie. Malgré ses dénégations, l’adolescent aurait été violemment agressé.



Un coup de machette lui aurait été porté à la tête. Une fois au sol, le garçon aurait également reçu plusieurs coups de poing et de pied.

Alertée, la police de Grand-Yoff a rapidement dépêché son unité de recherches sur les lieux. Avec l’aide d’un témoin, les policiers sont parvenus à interpeller deux membres du groupe. Les deux autres ont réussi à prendre la fuite.



Les deux suspects interpellés sont présentés comme Cheikh Bop, âgé de 33 ans, et Soudou Faye, âgé de 23 ans. Le premier est présenté comme charretier et le second comme ferrailleur.



La victime, quant à elle, a été évacuée à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff. Les premières constatations médicales font état d’une fracture du crâne ainsi que d’une perte de mobilité de la jambe droite et du bras gauche.

Interrogés par les enquêteurs, les deux suspects auraient reconnu leur participation à l’agression, tout en minimisant la gravité des blessures. Ils auraient par ailleurs attribué le coup de machette à un autre individu surnommé « Ndam », actuellement recherché.

Les deux hommes ont été placés en garde à vue dans le cadre d’une procédure pour tentative de meurtre.

L’enquête se poursuit pour retrouver les autres protagonistes et déterminer avec précision les responsabilités de chacun.



Cette affaire pose également la question du recours à la violence pour régler de simples accusations de vol. Dans un État de droit, une accusation ne saurait justifier une expédition punitive, encore moins contre un mineur.

Une violente agression contre un mineur suscite l’émoi à Grand-Yoff. Un adolescent âgé de 14 ans, identifié par les initiales M. K., a été grièvement blessé après avoir été pris à partie par un groupe de jeunes.