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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Grand-Yoff : un adolescent de 14 ans reçoit un violent coup de machette à la tête
À Grand-Yoff 1, un adolescent de 14 ans a été violemment agressé après avoir été accusé à tort d’avoir volé un téléphone portable. Le garçon a reçu un coup de machette à la tête avant d’être roué de coups. Deux suspects ont été interpellés par la police.
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Lundi 5 Octobre 2026 - 14:42 Thiès : un sexagénaire interpellé après la plainte de la mère d’une fillette de 10 ans
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Lundi 5 Octobre 2026 - 14:32 THIÈS : DES SERPENTS SIGNALÉS AU CFP, L’ALERTE DES ENSEIGNANTS
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