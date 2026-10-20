THIÈS – MBAMBARA : LA ZIARRA DE THIERNO HABIBOU MOUNTAGA DAHA TALL AU CŒUR DE DEUX JOURNÉES DE SPIRITUALITÉ ET DE MÉMOIRE

La famille omarienne de Mbambara, à Thiès, prépare deux journées de spiritualité, de réflexion et de mémoire à l’occasion de la Ziarra de Thierno Habibou Mountaga Daha Tall, prévue les 6 et 7 novembre 2026. Au-delà de son caractère religieux, cette rencontre entend remettre en lumière la vie et les œuvres de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, ainsi que les enjeux liés à la préservation de son héritage.



Le programme prévoit notamment un symposium le vendredi 6 novembre, à partir de 9 heures, à l’auditorium de l’Université Iba Der Thiam de Thiès. Cette rencontre scientifique offrira un cadre d’échanges autour du parcours, de la pensée et de la contribution historique de cette grande figure de l’islam en Afrique de l’Ouest.





Un appel aux autorités pour la restitution du patrimoine omarien

Les manuscrits, une part essentielle de la mémoire historique

Monseigneur André Gueye interpellé dans un esprit de dialogue interreligieux

Un symposium pour transmettre l’héritage aux jeunes générations

Les 6 et 7 novembre, Mbambara au rendez-vous de la mémoire omarienne

L’un des enjeux majeurs de cette mobilisation concerne la restitution des biens historiques associés à Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Ses descendants poursuivent leurs démarches pour obtenir le retour de manuscrits et d’autres éléments patrimoniaux conservés en France.Dans cette perspective, un appel est adressé au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à son gouvernement et à Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar, afin qu’ils accordent une attention particulière à cette question.L’objectif est d’encourager le dialogue, la coopération et les initiatives susceptibles de faciliter le retour de ce patrimoine au Sénégal. La démarche s’inscrit dans une volonté de préserver la mémoire historique et de permettre aux chercheurs, aux étudiants et aux générations futures d’accéder à des documents essentiels à la connaissance de l’histoire religieuse et intellectuelle africaine.La mobilisation des autorités publiques apparaît déterminante pour accompagner les démarches diplomatiques et institutionnelles nécessaires à la restitution des biens concernés.La question des manuscrits occupe une place importante dans les revendications des descendants de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Ces documents constituent des sources précieuses pour l’étude de son parcours, de son enseignement et de son influence dans l’histoire de l’islam ouest-africain.En mars 2026, Thierno Madani Tall a sollicité l’appui du président Bassirou Diomaye Faye pour faciliter le rapatriement de plus de 418 manuscrits attribués à Cheikh Oumar Foutiyou Tall.Cette démarche s’inscrit dans un processus plus large de récupération du patrimoine culturel africain conservé à l’étranger. En 2019, le Sénégal avait déjà reçu de la France un sabre attribué au guide religieux. La revendication actuelle vise notamment d’autres documents et objets historiques.Pour les descendants, la restitution permettrait non seulement de préserver ces biens, mais aussi de renforcer leur étude et leur transmission dans leur contexte historique d’origine.L’appel adressé à Monseigneur André Gueye s’inscrit dans une perspective de dialogue et de coopération entre les communautés religieuses. Dans un pays marqué par une longue tradition de coexistence confessionnelle, les échanges entre responsables religieux peuvent contribuer à porter des questions de mémoire, de patrimoine et de réconciliation historique.Cette démarche ne relève pas d’une responsabilité juridique personnelle attribuée à l’autorité religieuse catholique. Elle constitue plutôt une invitation à soutenir le dialogue, la sensibilisation et les initiatives favorisant une meilleure prise en compte du patrimoine historique africain.Aux côtés du président de la République et du gouvernement, les responsables religieux peuvent ainsi être invités à encourager une dynamique de concertation autour de la préservation de cet héritage.Le symposium du vendredi 6 novembre à l’Université Iba Der Thiam donnera une dimension scientifique à cette mobilisation. Les échanges porteront sur la vie et les œuvres de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, tout en soulignant l’importance de la recherche historique, de la conservation des archives et de la transmission des connaissances.L’enjeu est de faire connaître davantage cette figure majeure de l’histoire africaine et de renforcer l’intérêt des jeunes générations pour les sources historiques et les patrimoines religieux du continent.La rencontre universitaire sera ainsi complémentaire de la Ziarra, qui réunira les fidèles autour de la spiritualité et de la mémoire du guide religieux.La Ziarra de Thierno Habibou Mountaga Daha Tall est annoncée les vendredi 6 et samedi 7 novembre 2026 à Mbambara, à Thiès. Le symposium du vendredi matin constituera l’un des temps forts de ces journées consacrées à la transmission et à la valorisation de l’héritage de Cheikh Oumar Foutiyou Tall.Entre spiritualité, réflexion scientifique et revendication patrimoniale, cette rencontre mettra en lumière une question essentielle : comment préserver et transmettre aux générations futures un héritage historique dont une partie demeure conservée à l’étranger ?À travers cet appel au président Bassirou Diomaye Faye, à son gouvernement et à Monseigneur André Gueye, les organisateurs et les personnes mobilisées autour de cette cause souhaitent encourager le dialogue et les démarches nécessaires au retour du patrimoine omarien.