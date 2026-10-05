Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès – Cité Lamy : Moussa Sarr mobilise la jeunesse en soutien à Bassirou Diomaye Faye


Rédigé le Lundi 5 Octobre 2026 à 16:26 | Lu 52 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le dimanche 4 octobre 2026, le terrain Diambar de la Cité Lamy a accueilli la Grande Finale de la Jeunesse, une initiative portée par Moussa Sarr pour exprimer un soutien au président de la République, Bassirou Diomaye Faye.


La manifestation s’est déroulée dans des conditions météorologiques difficiles, avec une pluie qui s’est invitée au rendez-vous. Malgré les intempéries, la mobilisation s’est poursuivie autour du terrain Diambar, où des jeunes se sont retrouvés pour participer à cette rencontre.
 

La cérémonie s’est également déroulée en présence de Mouhamed Alia Mbengue, venu prendre part à ce rendez-vous de la jeunesse. Sa présence a marqué cette manifestation organisée dans la Cité Lamy.
 

À travers cette Grande Finale, Moussa Sarr et les participants ont voulu mettre en avant la place de la jeunesse dans la vie citoyenne et réaffirmer leur soutien au chef de l’État. Le rassemblement a également été l’occasion de partager des messages liés à l’engagement des jeunes et aux enjeux qui concernent leur avenir.
 

Malgré la pluie, les participants ont maintenu leur présence et leur mobilisation. Une détermination qui a marqué cette rencontre au terrain Diambar, transformé pour l’occasion en espace de rassemblement de la jeunesse.
 

Cette initiative s’inscrit ainsi dans une dynamique de mobilisation locale autour du président Bassirou Diomaye Faye, avec la volonté affichée par ses initiateurs de maintenir le contact avec les jeunes de la Cité Lamy et des quartiers environnants.
 
Le terrain Diambar aura donc été, ce dimanche 4 octobre, le théâtre d’un rassemblement de jeunesse marqué à la fois par la mobilisation politique et par une forte pluie.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction