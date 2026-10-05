Thiès – Cité Lamy : Moussa Sarr mobilise la jeunesse en soutien à Bassirou Diomaye Faye

La manifestation s’est déroulée dans des conditions météorologiques difficiles, avec une pluie qui s’est invitée au rendez-vous. Malgré les intempéries, la mobilisation s’est poursuivie autour du terrain Diambar, où des jeunes se sont retrouvés pour participer à cette rencontre.





La cérémonie s’est également déroulée en présence de Mouhamed Alia Mbengue, venu prendre part à ce rendez-vous de la jeunesse. Sa présence a marqué cette manifestation organisée dans la Cité Lamy.





À travers cette Grande Finale, Moussa Sarr et les participants ont voulu mettre en avant la place de la jeunesse dans la vie citoyenne et réaffirmer leur soutien au chef de l’État. Le rassemblement a également été l’occasion de partager des messages liés à l’engagement des jeunes et aux enjeux qui concernent leur avenir.





Malgré la pluie, les participants ont maintenu leur présence et leur mobilisation. Une détermination qui a marqué cette rencontre au terrain Diambar, transformé pour l’occasion en espace de rassemblement de la jeunesse.





Cette initiative s’inscrit ainsi dans une dynamique de mobilisation locale autour du président Bassirou Diomaye Faye, avec la volonté affichée par ses initiateurs de maintenir le contact avec les jeunes de la Cité Lamy et des quartiers environnants.



Le terrain Diambar aura donc été, ce dimanche 4 octobre, le théâtre d’un rassemblement de jeunesse marqué à la fois par la mobilisation politique et par une forte pluie.

