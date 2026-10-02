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GRAND-MBAO : UNE QUERELLE AUTOUR D’UN LAVABO COMMUN FINIT EN JUSTICE


Rédigé le Vendredi 2 Octobre 2026 à 15:04 | Lu 44 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une dispute de voisinage autour de l’entretien et de l’utilisation d’un lavabo commun a dégénéré en bagarre à Grand-Mbao. Une des protagonistes a été placée sous mandat de dépôt après une plainte faisant état d’une fracture du bras et d’une ITT de 60 jours.


GRAND-MBAO : UNE QUERELLE AUTOUR D’UN LAVABO COMMUN FINIT EN JUSTICE

À Grand-Mbao, un différend qui semblait au départ relever d’un simple conflit de voisinage a pris une tournure judiciaire.
 

Les faits se sont produits le 27 septembre 2026 entre deux voisines, S. Coulibaly et S. Dafan. Au cœur du différend : l’entretien et l’utilisation d’un lavabo commun.
 

Selon S. Coulibaly, une altercation aurait éclaté et S. Dafan l’aurait frappée avec un balai. Le mari de cette dernière, M. Kambaye, serait alors intervenu pour tenter de maîtriser la situation.
 

Au cours de l’intervention, le bras de S. Coulibaly aurait été tordu, provoquant une fracture. Un certificat médical aurait fait état d’une incapacité temporaire de travail de 60 jours.
 

Mais la version de S. Dafan est différente. Elle affirme avoir été agressée la première avec un balai. Elle reconnaît avoir repoussé sa voisine, laquelle serait tombée dans le lavabo et se serait blessée à la main.
 

Elle affirme également que S. Coulibaly s’en serait prise à son mari. M. Kambaye reconnaît être intervenu, mais soutient qu’il cherchait simplement à séparer les deux femmes. Il affirme avoir lui-même été giflé et agrippé par son tee-shirt.
 

L’enquête aurait par ailleurs établi que les deux voisines étaient régulièrement en conflit au sujet du lavabo commun.
 

S. Dafan disposait elle aussi d’un certificat médical mentionnant cinq jours d’ITT. Elle a néanmoins été placée en garde à vue pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de 60 jours.
 
Déférée devant le procureur près le tribunal d’instance de Pikine-Guédiawaye, elle a été placée sous mandat de dépôt.



Lat Soukabé Fall

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