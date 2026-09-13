Éva Tra : ses bijoux estimés à 12 millions retrouvés

Les faits remontent au vendredi 24 juillet 2026. Alors qu’Éva Tra était absente de son domicile, un individu se serait présenté par téléphone comme un agent de Sonatel. Il aurait expliqué au fils de l’animatrice qu’une facture devait être réglée rapidement afin d’éviter une éventuelle suspension de la ligne téléphonique.





Profitant de cette situation et de l’urgence créée par son discours, le suspect présumé aurait réussi à convaincre le jeune homme de lui remettre des bijoux appartenant à sa mère. La valeur de ces objets en or est estimée à environ 12 millions de francs CFA, selon les éléments rapportés dans le cadre de l’enquête.





La piste remonte jusqu’à Taïba Niassène

Après le dépôt de plainte, les enquêteurs de la Brigade de recherches de Faidherbe, à Dakar, ont entrepris des investigations afin d’identifier l’auteur présumé des faits.





Les recoupements effectués auraient permis aux enquêteurs de remonter jusqu’à Taïba Niassène, où un commerçant soupçonné d’être impliqué dans l’affaire a été interpellé le 9 septembre 2026.





Le mis en cause est notamment soupçonné d’escroquerie, d’usurpation de fonction et de vol de bijoux. Le montant évoqué dans la procédure est toutefois présenté à 10 millions de francs CFA dans certains éléments de l’enquête, alors que la valeur initialement estimée des bijoux est de 12 millions.





Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes des faits et de vérifier notamment si le suspect présumé a agi seul ou avec d’éventuels complices.



À ce stade, il convient de rappeler que la personne interpellée reste présumée innocente jusqu’à une éventuelle décision de justice définitive.

