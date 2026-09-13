Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Éva Tra : ses bijoux estimés à 12 millions retrouvés


Rédigé le Lundi 14 Septembre 2026 à 14:05 | Lu 131 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L’animatrice de la TFM, Awa Traoré, connue sous le nom d’Éva Tra, a été victime d’une escroquerie portant sur des bijoux en or dont la valeur est estimée à plusieurs millions de francs CFA. L’affaire a conduit à l’interpellation d’un commerçant établi à Taïba Niassène, dans la région de Kaolack.


Éva Tra : ses bijoux estimés à 12 millions retrouvés

Les faits remontent au vendredi 24 juillet 2026. Alors qu’Éva Tra était absente de son domicile, un individu se serait présenté par téléphone comme un agent de Sonatel. Il aurait expliqué au fils de l’animatrice qu’une facture devait être réglée rapidement afin d’éviter une éventuelle suspension de la ligne téléphonique.
 

Profitant de cette situation et de l’urgence créée par son discours, le suspect présumé aurait réussi à convaincre le jeune homme de lui remettre des bijoux appartenant à sa mère. La valeur de ces objets en or est estimée à environ 12 millions de francs CFA, selon les éléments rapportés dans le cadre de l’enquête.
 

La piste remonte jusqu’à Taïba Niassène

Après le dépôt de plainte, les enquêteurs de la Brigade de recherches de Faidherbe, à Dakar, ont entrepris des investigations afin d’identifier l’auteur présumé des faits.
 

Les recoupements effectués auraient permis aux enquêteurs de remonter jusqu’à Taïba Niassène, où un commerçant soupçonné d’être impliqué dans l’affaire a été interpellé le 9 septembre 2026.
 

Le mis en cause est notamment soupçonné d’escroquerie, d’usurpation de fonction et de vol de bijoux. Le montant évoqué dans la procédure est toutefois présenté à 10 millions de francs CFA dans certains éléments de l’enquête, alors que la valeur initialement estimée des bijoux est de 12 millions.
 

Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes des faits et de vérifier notamment si le suspect présumé a agi seul ou avec d’éventuels complices.
 
À ce stade, il convient de rappeler que la personne interpellée reste présumée innocente jusqu’à une éventuelle décision de justice définitive.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Lundi 14 Septembre 2026 - 18:29 Déaly : un tricycle accidenté fait 3 morts et 12 blessés

Lundi 14 Septembre 2026 - 18:26 Thiès : son premier vol réussi, le second lui coûte trois mois de prison

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction