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Drame conjugal à Diourbel : une jeune femme poignardée, son mari retrouvé mort


Rédigé le Mardi 15 Septembre 2026 à 11:39 | Lu 260 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un drame conjugal a secoué le quartier Sessène, à Diourbel. Une jeune femme de 20 ans aurait été agressée au couteau par son époux alors qu’elle dormait. Quelques heures après les faits, le mari, âgé de 29 ans, a été retrouvé mort, pendu dans une maison voisine. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame.


Drame conjugal à Diourbel : une jeune femme poignardée, son mari retrouvé mort

Une affaire particulièrement troublante est survenue lundi dans le quartier Sessène, à Diourbel. A. Mboup, 29 ans, connu sous le surnom de « Youssou Tapissier », aurait agressé son épouse, A. C. Sène, âgée de 20 ans, alors qu’elle se trouvait dans leur chambre.
 

D’après le récit livré par la victime aux enquêteurs depuis son lit d’hôpital, son mari se serait brusquement jeté sur elle et aurait tenté de l’asphyxier avec un oreiller. Elle aurait opposé une forte résistance avant que son époux ne fasse usage d’un couteau de cuisine.
 

La victime parvient à s’enfuir

Blessée aux avant-bras et présentant plusieurs plaies superficielles, la jeune femme aurait réussi à se dégager de son agresseur alors qu’il récupérait le couteau.
 

Elle a ensuite pris la fuite par une autre porte de la chambre avant d’être évacuée vers l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel. Son état a nécessité une prise en charge médicale.
 

Le mari retrouvé mort quelques heures plus tard

Quelques heures après cette agression présumée, A. Mboup a été retrouvé mort dans une maison voisine de celle où il résidait avec son épouse, ses parents et leur jeune garçon.
 

Les sapeurs-pompiers ont procédé au transport de la dépouille vers la morgue de l’hôpital.
 

À ce stade, les circonstances exactes de sa mort restent à établir. La piste d’un suicide consécutif à l’agression présumée de son épouse figure parmi les hypothèses, mais les enquêteurs doivent encore déterminer les conditions précises dans lesquelles le jeune homme a trouvé la mort.
 

Une autopsie ordonnée à Dakar

Le commissariat central de Diourbel a ouvert une enquête afin de faire la lumière sur l'ensemble des faits.
 

Sur instruction du procureur général de Diourbel, la dépouille doit être acheminée ce mardi à l’hôpital Idrissa Pouye de Dakar pour y subir une autopsie. Cet examen devrait notamment contribuer à déterminer les causes exactes du décès.
 

Par ailleurs, des tensions au sein du couple, notamment autour de soupçons d’infidélité et d'une supposée rupture de confiance, sont évoquées par certaines sources. Un proche du défunt aurait toutefois contesté cette version.
 
Les investigations devront permettre de vérifier ces différents éléments et de déterminer les circonstances exactes de l’agression de la jeune femme ainsi que celles du décès de son mari.



Lat Soukabé Fall

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