Déaly : un tricycle accidenté fait 3 morts et 12 blessés

L’accident s’est produit ce lundi vers 10 heures sur la route reliant Touba à Dahra, précisément à hauteur de Touba Boustane.





Selon les informations rapportées par Seneweb, le véhicule impliqué est un tricycle en provenance de Wéloumbel. Il transportait plusieurs passagers qui se rendaient au marché hebdomadaire de Déaly.





Pour des raisons qui restent à déterminer, le tricycle a dérapé sur la chaussée avant de heurter violemment un arbre. Sous la violence du choc, le véhicule s’est renversé.





Le bilan provisoire est particulièrement lourd. Trois personnes ont perdu la vie et douze autres ont été grièvement blessées. Parmi les victimes décédées figurent Serigne Ba, Adama Ka et Alla Lindé Ba, selon les informations disponibles.





Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Dahra se sont rendus sur les lieux pour effectuer les premières constatations et sécuriser la zone.





Les sapeurs-pompiers ont ensuite procédé à l’évacuation des victimes. Les corps sans vie ainsi que les blessés ont été transportés au centre de santé Elisabeth Diouf de Dahra.





Une enquête a été ouverte par les services compétents afin de déterminer les circonstances exactes du drame et les causes du dérapage du tricycle.



Cet accident relance une nouvelle fois les préoccupations liées à la sécurité routière sur les axes reliant les différentes localités de la région.

