Drame à Thiès : une femme poignarde mortellement un homme à Thially

C’est dans ce contexte qu’une entrepreneuse aurait été attirée dans un piège après avoir découvert sur TikTok le profil d’un homme se présentant comme un marabout. Les échanges se seraient ensuite poursuivis sur WhatsApp.



D’après les informations rapportées dans le cadre de cette affaire, le suspect, identifié sous les initiales H. Sow et connu sous le pseudonyme de « Modou Diop », aurait progressivement gagné la confiance de la plaignante.



Au fil des échanges, il lui aurait proposé différentes prestations censées résoudre ses problèmes et favoriser sa réussite. Des demandes d’argent auraient alors commencé à se multiplier.



La victime aurait effectué plusieurs versements, jusqu’à atteindre la somme globale de 4 millions de francs CFA.

Mais après les différents paiements, les promesses formulées par le prétendu marabout n’auraient pas été suivies des résultats annoncés. La plaignante aurait finalement décidé de saisir les autorités pour dénoncer les faits.



L’affaire a ainsi été portée à la connaissance de la Division des investigations criminelles (DIC), qui aurait procédé aux investigations nécessaires afin de vérifier les accusations et de retracer les transactions financières.



Le dossier porte notamment sur des faits présumés d’escroquerie et de charlatanisme. À ce stade, les accusations doivent être distinguées d'une condamnation définitive : les faits reprochés au mis en cause devront être établis dans le cadre de la procédure judiciaire.



Cette affaire rappelle également les risques liés aux contacts établis sur les réseaux sociaux. Derrière des profils soigneusement mis en scène, certains individus peuvent présenter des promesses de richesse, de réussite ou de résolution de problèmes personnels afin d’obtenir progressivement de l’argent auprès de leurs interlocuteurs.



Pour les enquêteurs, l’exploitation des échanges numériques et des traces laissées par les transactions peut constituer un élément important pour établir la réalité des faits et identifier les éventuels bénéficiaires des sommes versées.



L’enquête devra désormais déterminer les circonstances exactes dans lesquelles les 4 millions de francs CFA auraient été remis, ainsi que l’éventuelle existence d’autres victimes.

Les réseaux sociaux, notamment TikTok, sont de plus en plus utilisés pour proposer des services présentés comme mystiques ou spirituels. Mais derrière certaines vidéos très suivies et des promesses de réussite, peuvent aussi se cacher des pratiques frauduleuses.