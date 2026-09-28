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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Drame à Thiès : une femme poignarde mortellement un homme à Thially
Une entrepreneuse aurait été victime d’une escroquerie présumée après avoir pris contact, via TikTok, avec un homme se présentant comme un marabout. Selon les éléments rapportés dans cette affaire, la victime aurait remis au total près de 4 millions de francs CFA. Une enquête a été ouverte par les services compétents.
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Mardi 29 Septembre 2026 - 20:07 Transport du pain : 1 250 baguettes saisies à Thiès
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Mardi 29 Septembre 2026 - 11:33 Thiès : une course en Jakarta se termine par un vol
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Actualité à Thiès
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