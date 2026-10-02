Drame à Mboro : un adolescent de 16 ans perd la vie sur la RN8

L’accident a impliqué deux véhicules particuliers qui circulaient en sens inverse. D’après les premières informations recueillies, le conducteur de l’une des voitures aurait perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter violemment l’autre voiture qui arrivait en sens opposé.



Le choc a été particulièrement violent. Un jeune garçon âgé de 16 ans a perdu la vie sur les lieux de l’accident. Malgré l’intervention des secours, il n’a pu être réanimé.



Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Mboro se sont rendus sur place afin d’effectuer les constatations nécessaires et de sécuriser les lieux. Les sapeurs-pompiers de Tivaouane ont ensuite procédé à l’évacuation du corps sans vie vers la morgue de l’hôpital Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.



Les trois autres victimes, blessées dans la collision, ont également été prises en charge. Elles ont été évacuées vers le même établissement hospitalier par l’ambulance du poste de santé de Mboro 2.



Pour l’heure, les circonstances précises ayant conduit à cette collision restent à déterminer. Une enquête a été ouverte par les services compétents afin d’établir les responsabilités et de comprendre les causes exactes de l’accident.



Ce nouveau drame vient une nouvelle fois rappeler les risques liés à la circulation sur les axes routiers du département de Tivaouane, notamment sur la RN8, où la prudence et le respect des règles de conduite demeurent essentiels.

Un accident de la circulation a endeuillé la commune de Mboro, dans le département de Tivaouane, samedi soir. La collision, survenue vers 20 h 30 sur la Route nationale n°8, à hauteur de la mairie de Mboro, a fait un mort et trois blessés, selon notre source.