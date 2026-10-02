Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Drame à Mboro : un adolescent de 16 ans perd la vie sur la RN8


Rédigé le Dimanche 4 Octobre 2026 à 15:38 | Lu 50 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un grave accident de la circulation s’est produit samedi soir à Mboro, dans le département de Tivaouane. Une collision entre deux véhicules particuliers a fait un mort, un jeune garçon de 16 ans, et trois blessés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame.


Drame à Mboro : un adolescent de 16 ans perd la vie sur la RN8
Un accident de la circulation a endeuillé la commune de Mboro, dans le département de Tivaouane, samedi soir. La collision, survenue vers 20 h 30 sur la Route nationale n°8, à hauteur de la mairie de Mboro, a fait un mort et trois blessés, selon notre source.
L’accident a impliqué deux véhicules particuliers qui circulaient en sens inverse. D’après les premières informations recueillies, le conducteur de l’une des voitures aurait perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter violemment l’autre voiture qui arrivait en sens opposé.
 
Le choc a été particulièrement violent. Un jeune garçon âgé de 16 ans a perdu la vie sur les lieux de l’accident. Malgré l’intervention des secours, il n’a pu être réanimé.
 
Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Mboro se sont rendus sur place afin d’effectuer les constatations nécessaires et de sécuriser les lieux. Les sapeurs-pompiers de Tivaouane ont ensuite procédé à l’évacuation du corps sans vie vers la morgue de l’hôpital Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.
 
Les trois autres victimes, blessées dans la collision, ont également été prises en charge. Elles ont été évacuées vers le même établissement hospitalier par l’ambulance du poste de santé de Mboro 2.
 
Pour l’heure, les circonstances précises ayant conduit à cette collision restent à déterminer. Une enquête a été ouverte par les services compétents afin d’établir les responsabilités et de comprendre les causes exactes de l’accident.
 
Ce nouveau drame vient une nouvelle fois rappeler les risques liés à la circulation sur les axes routiers du département de Tivaouane, notamment sur la RN8, où la prudence et le respect des règles de conduite demeurent essentiels.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction