L’objectif est notamment d’encourager les femmes à ne pas attendre l’apparition de symptômes avant de consulter.
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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Thiès : Octobre Rose débute à l’Hôpital régional avec une opération de don de sang
Une opération de don de sang s’est tenue ce 30 septembre 2026 à l’Hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. L’activité, parrainée par Mme Sow, directrice de l’établissement, s’inscrit dans une vaste programmation consacrée à Octobre Rose, qui se poursuivra jusqu’au 30 octobre. À cette occasion, la directrice a invité les populations à participer aux activités de dépistage et à accorder une attention particulière à la prévention des cancers féminins.
L’objectif est notamment d’encourager les femmes à ne pas attendre l’apparition de symptômes avant de consulter.
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Jeudi 1 Octobre 2026 - 00:58 Thiès : don de sang, mammographie gratuite et dépistage au programme d’Octobre Rose
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Jeudi 2 Juillet 2026 - 01:17 L'ONU honore un médecin sénégalais : le Pr Serigne Maguèye Guèye primé à New York
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