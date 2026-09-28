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Thiès : Octobre Rose débute à l’Hôpital régional avec une opération de don de sang


Rédigé le Jeudi 1 Octobre 2026 à 00:33 | Lu 53 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une opération de don de sang s’est tenue ce 30 septembre 2026 à l’Hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. L’activité, parrainée par Mme Sow, directrice de l’établissement, s’inscrit dans une vaste programmation consacrée à Octobre Rose, qui se poursuivra jusqu’au 30 octobre. À cette occasion, la directrice a invité les populations à participer aux activités de dépistage et à accorder une attention particulière à la prévention des cancers féminins.


À l’Hôpital régional de Thiès, la mobilisation autour d’Octobre Rose a démarré avec une activité placée sous le signe de la solidarité. Le don de sang a constitué l’un des temps forts de cette mobilisation, permettant de sensibiliser les participants à l’importance de disposer de réserves suffisantes pour la prise en charge des patients.
Parrainant cette initiative, Mme Sow, directrice de l’Hôpital régional de Thiès, a également mis l’accent sur la prévention. Elle a invité les populations, particulièrement les femmes, à profiter des différentes activités prévues dans le cadre d’Octobre Rose pour s’informer et effectuer les dépistages recommandés.
 
Selon la directrice, la prévention et le dépistage précoce occupent une place importante dans la lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus.
L’objectif est notamment d’encourager les femmes à ne pas attendre l’apparition de symptômes avant de consulter.
 
Le programme élaboré par la direction de l’Hôpital régional prévoit ainsi plusieurs activités durant tout le mois d’octobre, avec des actions de sensibilisation et de dépistage destinées à rapprocher davantage les populations des services de santé.
 
Cette campagne se poursuivra jusqu’au 30 octobre 2026, date prévue pour la clôture du programme.
À travers cette mobilisation, l’Hôpital régional de Thiès entend associer solidarité, prévention et dépistage, tout en encourageant les populations à devenir davantage actrices de leur santé.
 
Un geste pour sauver une vie avec le don de sang, un geste pour se protéger avec le dépistage.



Lat Soukabé Fall

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