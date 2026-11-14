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Kataba 1 : des audiences foraines pour régulariser 1 000 personnes


Rédigé le Samedi 14 Novembre 2026 à 17:06 | Lu 55 fois Rédigé par Seyelatyr


Le PUMA et l’Agence nationale de l’état civil accompagnent une nouvelle opération à Kataba 1, dans le département de Bignona. Elle vise des habitants privés de documents, notamment à la suite des déplacements provoqués par le conflit en Casamance.


Bignona, en Casamance : monument à Émile Badiane. Photo d’archive du département dont relève Kataba 1. Christian Pirkl / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
Bignona, en Casamance : monument à Émile Badiane. Photo d’archive du département dont relève Kataba 1. Christian Pirkl / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
Une nouvelle étape de régularisation de l’état civil se déroule à Kataba 1 les 13 et 14 novembre. Les audiences foraines organisées avec le PUMA et l’Agence nationale de l’état civil doivent permettre l’enrôlement de 1 000 personnes, selon les informations recoupées auprès de l’APS et dans le journal de RFM.
L’absence de documents a des conséquences concrètes sur la vie des habitants : difficultés de déplacement, accès compliqué aux dispositifs sociaux et obstacles dans les parcours scolaires. Les populations des villages proches de la frontière gambienne, déplacées pendant le conflit en Casamance, figurent parmi les personnes concernées.
Le maire Alassane Diatta rappelle qu’un recensement effectué en 2023 avait identifié environ 10 000 cas. Quatre audiences antérieures ont déjà permis d’enrôler 7 500 personnes. La nouvelle opération doit prolonger ce travail de régularisation.
Pour cette nouvelle opération, Maty Mbaye, responsable au PUMA, annonce un objectif de 1 000 bénéficiaires. Le programme prévoit de poursuivre son accompagnement dans d’autres communes confrontées aux mêmes difficultés.
Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.
Photo d’archive ou d’illustration : Christian Pirkl / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.


Seyelatyr

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