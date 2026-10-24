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Octobre rose à Thiès : la randonnée pédestre à l’hôpital régional


Rédigé le Samedi 24 Octobre 2026 à 23:53 | Lu 59 fois Rédigé par


La randonnée pédestre d’Octobre rose à Thiès est à retrouver dans le reportage de Thiesinfo TV. Les images et les prises de parole de ce rendez-vous du 24 octobre 2026 sont réunies dans la vidéo intégrée.


Octobre rose à Thiès : miniature réalisée à partir des images du reportage de Thiesinfo TV.
Octobre rose à Thiès : miniature réalisée à partir des images du reportage de Thiesinfo TV.

Une randonnée pédestre s’est tenue ce samedi 24 octobre 2026 à Thiès, dans le cadre d’Octobre rose, avec l’hôpital régional au cœur de cette mobilisation. Thiesinfo TV était sur place pour couvrir ce rendez-vous.

Le reportage revient sur l’événement et donne la parole à ses participantes. Le rose, présent sur les tenues et les casquettes, accompagne cette rencontre organisée pendant le mois de sensibilisation au cancer du sein.

Le reportage de Thiesinfo TV

Retrouvez ci-dessous la vidéo complète de la randonnée et les interventions recueillies sur place par notre équipe.

Source et images : reportage Thiesinfo TV, randonnée du 24 octobre 2026.




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