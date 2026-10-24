Octobre rose à Thiès : la randonnée pédestre à l’hôpital régional

Une randonnée pédestre s’est tenue ce samedi 24 octobre 2026 à Thiès, dans le cadre d’Octobre rose, avec l’hôpital régional au cœur de cette mobilisation. Thiesinfo TV était sur place pour couvrir ce rendez-vous.

Le reportage revient sur l’événement et donne la parole à ses participantes. Le rose, présent sur les tenues et les casquettes, accompagne cette rencontre organisée pendant le mois de sensibilisation au cancer du sein.

Le reportage de Thiesinfo TV

Retrouvez ci-dessous la vidéo complète de la randonnée et les interventions recueillies sur place par notre équipe.

Source et images : reportage Thiesinfo TV, randonnée du 24 octobre 2026.