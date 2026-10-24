Le rendez-vous sénégalais de Villa Park a tenu ses promesses. Aston Villa s’est imposé 2-1 contre Manchester City lors de la huitième journée de Premier League, avec Nicolas Jackson à la conclusion des deux actions décisives de son équipe, selon le compte rendu publié par l’APS.

Jackson répond à l’égalisation de Haaland

L’attaquant sénégalais a ouvert le score à la 6e minute, servi par John McGinn. Manchester City est revenu à hauteur en début de seconde période : Erling Haaland a égalisé à la 52e minute sur une passe d’Iliman Ndiaye.

La réponse des Villans est arrivée huit minutes plus tard. Ibrahim Mbaye, entré en jeu une minute auparavant, a servi Nicolas Jackson pour le but du 2-1. Cette séquence donne au succès d’Aston Villa une forte empreinte sénégalaise, avec un doublé et une passe décisive du côté des vainqueurs, ainsi qu’une passe décisive dans le camp adverse.

Mbaye décisif après son entrée

La composition annoncée par Aston Villa avant la rencontre plaçait Jackson à la pointe de l’attaque et Mbaye parmi les remplaçants. L’apport immédiat de ce dernier a donc pesé sur l’issue du match, au moment où les deux équipes étaient à égalité.

Cette prestation s’inscrit dans une semaine déjà productive pour les Villans. Mercredi 21 octobre, le club avait battu Viking 3-1 en Ligue des champions. Son compte rendu officiel relevait notamment un corner de Mbaye repris victorieusement de la tête par Ross Barkley pour l’ouverture du score.

Pour le public sénégalais, le résultat de ce samedi offre trois contributions offensives à retenir : les deux réalisations de Jackson, la passe de Mbaye sur le but de la victoire et celle de Ndiaye sur l’égalisation de City. Les trois internationaux ont ainsi directement contribué aux trois buts de la rencontre.

Sources : APS, compte rendu d’Aston Villa–Manchester City ; Aston Villa, composition officielle face à Manchester City ; Aston Villa, compte rendu contre Viking le 21 octobre.

Thiesinfo seyelatyr