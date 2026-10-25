Mariama Cissokho entend porter l’affaire devant la justice. La directrice de l’hôpital régional El Hadji Amadou Sakhir Ndièguène de Thiès annonce son intention de déposer plainte contre l’auteure d’une vidéo accusant le personnel de l’établissement. Cette prise de parole a eu lieu samedi 24 octobre, en marge de la randonnée pédestre organisée à l’occasion d’Octobre rose.

La directrice conteste l’accusation d’une compresse oubliée

La polémique porte sur la prise en charge d’une patiente après une césarienne. Selon le récit d’une proche, rapporté notamment par SeneNews, la patiente aurait souffert de complications avant d’être prise en charge à Louga, puis de décéder. Cette proche attribue le décès à un objet qui aurait été oublié lors de la première intervention. Il s’agit de sa version des faits, contestée par la direction de l’hôpital.

Mariama Cissokho assure, de son côté, que la patiente a bénéficié d’une prise en charge appropriée. Elle nie qu’une compresse ou un autre objet ait été oublié lors de l’intervention. Dans sa réponse, également rapportée par Seneweb, elle explique avoir échangé avec son homologue de l’hôpital régional de Louga ainsi qu’avec le chirurgien concerné.

Une plainte annoncée pour lundi

La directrice annonce une plainte dès lundi, soit le 26 octobre, contre l’auteure de la vidéo. Elle dit vouloir faire clarifier cette affaire et défendre la réputation de l’établissement et de ses agents face à des accusations qu’elle juge infondées. Elle souligne également le travail accompli par le personnel auprès des patients.

À ce stade, il s’agit de l’annonce d’une démarche judiciaire. Le dépôt effectif de la plainte n’est pas confirmé. Les déclarations de la proche et le démenti de la direction ne permettent pas, à eux seuls, d’établir les causes du décès ni d’éventuelles responsabilités médicales.

La déclaration de Mariama Cissokho en vidéo

Thièsinfo TV publie ci-dessous l’extrait de 3 min 43 consacré à cette réponse, tiré de son reportage sur Octobre rose à l’hôpital régional de Thiès.

Retrouvez également notre reportage complet sur la randonnée d’Octobre rose à Thiès.

Sources : reportage Thiesinfo TV du 24 octobre 2026 ; éléments de contexte recoupés avec SeneNews, Seneweb et Dakaractu.

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