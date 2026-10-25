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Wally Seck à Saly : le concert du 24 octobre en replay


Rédigé le Dimanche 25 Octobre 2026 à 11:19 | Lu 50 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


Wally Seck s’est produit samedi 24 octobre 2026 à Safari Plage, à Saly-Portudal, dans le cadre de l’antenne décentralisée de la RTS. Retrouvez la retransmission du concert dans le lecteur vidéo ci-dessous.


Wally Seck lors du concert à Saly-Portudal, le 24 octobre 2026. Image de la retransmission : RTS / YouTube.
Wally Seck lors du concert à Saly-Portudal, le 24 octobre 2026. Image de la retransmission : RTS / YouTube.

Le rendez-vous musical de Wally Seck à Saly est à retrouver en vidéo. La RTS a retransmis le concert du samedi 24 octobre 2026 depuis Saly-Portudal. Annoncée à Safari Plage, cette soirée constituait l’étape de la Petite Côte de son antenne décentralisée.

Une étape musicale à Saly autour de Dakar 2026

La télévision publique avait présenté cette programmation sous la bannière « La RTS au cœur des JOJ Dakar 2026 ». Son annonce donnait deux rendez-vous avec Wally Ballago Seck : le 17 octobre à Pikine, puis le 24 octobre à Saly.

La musique accompagnait ainsi cette opération de proximité de la RTS. Pour l’étape de Saly, les publications de la chaîne invitaient le public à rejoindre Safari Plage et proposaient également de suivre le spectacle à distance, grâce à la retransmission sur sa chaîne YouTube.

Retrouvez la retransmission de la RTS

Thièsinfo réunit ici les repères de ce rendez-vous et la vidéo publiée par la Radio Télévision Sénégalaise. Il s’agit du concert du 24 octobre, désormais proposé en replay. Le lecteur permet de lancer la vidéo, d’activer le son et de retrouver les passages souhaités.

Voir également le concert sur la chaîne officielle de la RTS.

Sources : retransmission officielle de la RTS et annonce de sa programmation à Pikine et à Saly. Image : RTS / YouTube.

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