Dakar : une affaire de tontine fait trembler plusieurs épargnants

À Dakar, plusieurs souscripteurs se retrouvent aujourd'hui confrontés à d'importantes pertes financières après avoir participé à différents mécanismes présentés comme des tontines ou des opérations d'investissement.



Selon les éléments rapportés dans cette affaire, le système aurait démarré en juillet 2025 et devait permettre aux participants de récupérer leur mise, voire davantage, à l'issue de plusieurs mois de cotisations.



Le dispositif aurait notamment intégré des opérations liées à l'or, au ciment, aux véhicules et à l'immobilier.



Des sommes parfois considérables

Les montants engagés par certains participants seraient particulièrement importants.



Des personnes auraient versé plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de francs CFA, dans l'espoir de récupérer une somme plus importante à leur tour.



Une participante aurait notamment versé 1 million de francs CFA de caution, avant de continuer avec des versements mensuels du même montant.



Dans un autre cas, un souscripteur aurait effectué des versements de 2 millions de francs CFA par mois et réclamerait aujourd'hui plusieurs millions de francs CFA qui n'auraient pas été restitués.



D'autres personnes évoquent également des sommes de plusieurs millions.



Au total, le préjudice dénoncé par les plaignants dépasserait 30 millions de francs CFA, selon les informations rapportées.



L'immobilier et l'or comme arguments

L'affaire ne concernerait cependant pas uniquement une tontine classique.



Les promoteurs du système auraient également proposé des opérations dans différents secteurs, notamment l'immobilier et l'or.



La possibilité d'investir dans des terrains aurait notamment été présentée à certains clients.



Ce mélange entre épargne collective, commerce et investissement aurait contribué à donner confiance à plusieurs participants.



Mais au fil des mois, les difficultés seraient apparues. Certains souscripteurs auraient commencé à réclamer leur argent sans obtenir satisfaction.



Une plainte déposée à Dakar

Face à la situation, plusieurs victimes présumées ont décidé de saisir la justice.



Une plainte aurait ainsi été déposée au Commissariat central de Dakar.



Les plaignants auraient fourni aux enquêteurs différents éléments, notamment des reçus de versement et des échanges effectués à travers les applications de messagerie.



La principale personne mise en cause aurait, selon les informations rapportées, quitté le Sénégal pour la Chine après avoir été convoquée par les services de police.



L'enquête devra maintenant permettre de déterminer avec précision le fonctionnement du système, le montant exact des sommes encaissées et la destination des fonds.



À ce stade, il convient de parler de plaignants et de mise en cause, et non de condamnation, puisque l'affaire relève encore de la procédure judiciaire.

C'est une affaire qui illustre une nouvelle fois les risques auxquels peuvent être exposées les personnes qui confient leur argent à des systèmes d'épargne informels.