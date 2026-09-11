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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Dakar : une affaire de tontine fait trembler plusieurs épargnants
Une affaire présumée d'escroquerie financière prend de l'ampleur à Dakar. Plusieurs personnes affirment avoir perdu des millions de francs CFA dans un système mêlant tontines, commerce d'or et opérations immobilières. La principale mise en cause aurait quitté le Sénégal pour la Chine après le début des difficultés.
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Dimanche 13 Septembre 2026 - 15:36 Affaire Pape Cheikh Diallo : la justice maintient trois prévenus en détention
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Dimanche 13 Septembre 2026 - 15:30 Chanvre indien : six hommes armés prennent la fuite à Mbour
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