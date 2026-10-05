Dakar : de TikTok au tribunal, l’histoire mouvementée d’une femme mariée et de son mécanicien

Selon les éléments rapportés lors de l’affaire, la relation entre les deux personnes aurait progressivement dépassé le simple cadre professionnel pour devenir une liaison.



Le mécanicien affirme notamment que la cliente lui aurait déclaré sa flamme. Il soutient également qu’elle l’aurait accompagné chez un marabout à Diamniadio et lui aurait fait boire une potion présentée comme destinée à protéger son activité professionnelle.

Mais cette relation aurait rapidement dégénéré.



Une conversation intime enregistrée

Au cours d’un rendez-vous, le mécanicien aurait enregistré, à l’insu de la femme, une conversation à caractère intime.



Après leur séparation, il lui aurait envoyé un extrait de cet enregistrement. Il aurait également contacté sa fille, avec des menaces de divulgation de l’affaire.



La femme mariée l’a alors accusé d’avoir tenté de lui extorquer 10 millions de FCFA en échange de son silence.



Le mécanicien a contesté cette accusation et nié avoir demandé une telle somme.



Condamné pour collecte illicite de données

L’affaire a finalement été examinée par le Tribunal des flagrants délits de Dakar.



À l’issue des débats, M.R. Sèye a été reconnu coupable de collecte illicite de données personnelles.

En revanche, le tribunal l’a relaxé des accusations d’extorsion de fonds et de menaces.



Après avoir passé 18 jours en détention, le prévenu a écopé d’une peine avec sursis et a été condamné à verser un franc symbolique à la partie civile.



Cette affaire rappelle les risques liés à l’enregistrement et à la conservation de contenus privés sans l’accord des personnes concernées, notamment lorsque ces données sont ensuite utilisées dans le cadre d’un conflit personnel.

M.D. Diop, une femme mariée, avait découvert sur TikTok les vidéos de dépannage automobile de M.R. Sèye. Séduite par son travail, elle lui aurait ensuite confié son véhicule.