À Antalya, en Turquie, ONU Climat a chiffré jeudi la portée attendue du programme à 30 000 raccordements d’ici 2028, pour plus de 200 000 personnes. Ces chiffres concernent les projets en préparation, selon le communiqué publié à la COP31.
Comment les installations seront financéesPorté avec le gouvernement sierra-léonais, le programme dispose de 24 millions d’euros apportés par l’Union européenne et le Danemark. En janvier, un appel a été ouvert aux entreprises pour construire de nouveaux mini-réseaux ou moderniser des installations. L’aide couvre une partie de leurs dépenses initiales. Les versements dépendent de la vérification indépendante des travaux réalisés à chaque étape.
Le coût du raccordement est un enjeu pour les ménages et les petites entreprises éloignés des grandes lignes électriques. En prenant en charge une partie des investissements, les partenaires cherchent à réduire les tarifs auxquels les opérateurs pourront proposer l’électricité dans ces localités.
Les réseaux au centre des annonces d’AntalyaLa Sierra Leone figure parmi les exemples ouest-africains du programme présenté aux délégations jeudi. À l’échelle mondiale, les membres de l’alliance des entreprises électriques UNEZA prévoient d’investir ensemble au moins 156 milliards de dollars par an dans les réseaux, le stockage et les énergies renouvelables. L’alliance indique que ses membres ont construit plus de 21 000 kilomètres de lignes en 2025.
Photographie d’archives de Faaez Ul Haq / One Laptop per Child · Licence CC BY 2.0.