Selon les informations transmises, la victime avait été touchée au cours des tirs avant d’être prise en charge dans un établissement hospitalier. Malgré les soins reçus, elle a finalement succombé à ses blessures.
Une enquête pour éclaircir les circonstances
Les éléments disponibles ne précisent pas l’identité complète du défunt, les raisons des fusillades ni les circonstances exactes dans lesquelles il a été atteint.
Il n’est pas non plus possible d’établir si la victime était directement visée ou si elle a été touchée dans le cadre d’un épisode de violences plus large.
Les autorités espagnoles devront déterminer le déroulement des faits, rechercher les éventuels auteurs et établir les responsabilités.
L’enquête devra également permettre de préciser les circonstances dans lesquelles le Sénégalais a été blessé et les éventuels liens entre les différents tirs signalés.
Une disparition qui affecte les proches
La mort violente d’un ressortissant à l’étranger représente une épreuve pour sa famille, qui peut être confrontée à des démarches administratives et consulaires complexes.
Selon la situation, les proches peuvent notamment avoir besoin d’un accompagnement pour les formalités liées au décès et à l’organisation des obsèques.
Les circonstances exactes de cette affaire restent à préciser. Toute hypothèse sur le mobile des tirs ou l’identité des auteurs présumés doit être évitée tant que les autorités n’ont pas communiqué des éléments confirmés.
Les conclusions de l’enquête seront essentielles pour faire la lumière sur ce drame et apporter des réponses à la famille du défunt.
|
L’actualité à Thiès et au Sénégal
|
Espagne : un Sénégalais succombe à ses blessures après une fusillade à Pechina
Un ressortissant sénégalais est décédé samedi à l’hôpital universitaire Torrecárdenas, en Espagne, après avoir été atteint par balle à l’abdomen lors de fusillades survenues dans la nuit à Pechina, dans la province d’Almería.
Selon les informations transmises, la victime avait été touchée au cours des tirs avant d’être prise en charge dans un établissement hospitalier. Malgré les soins reçus, elle a finalement succombé à ses blessures.
|
Samedi 26 Septembre 2026 - 15:52 New York : Diatta Niang retrouvé sans vie dans son appartement
|
Mardi 22 Septembre 2026 - 14:31 Escroquerie au Hajj : un Sénégalais recherché arrêté au Maroc
Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique
Actualité à Thiès
THIÈS : LA PLUIE S’INVITE À NOUVEAU EN PLEIN MOIS D’OCTOBRE
Thiès : ELEVATE-HER veut pérenniser l’appui aux chercheuses
Actualités
Touba : la BR de Saly annonce une saisie estimée à 60 millions en faux billets
Espagne : un Sénégalais meurt après des tirs à Pechina (Almería)
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com