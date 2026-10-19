Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Espagne : un Sénégalais succombe à ses blessures après une fusillade à Pechina


Rédigé le Lundi 19 Octobre 2026 à 15:39 | Lu 43 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un ressortissant sénégalais est décédé samedi à l’hôpital universitaire Torrecárdenas, en Espagne, après avoir été atteint par balle à l’abdomen lors de fusillades survenues dans la nuit à Pechina, dans la province d’Almería.


Espagne : un Sénégalais succombe à ses blessures après une fusillade à Pechina

Selon les informations transmises, la victime avait été touchée au cours des tirs avant d’être prise en charge dans un établissement hospitalier. Malgré les soins reçus, elle a finalement succombé à ses blessures.
 
Une enquête pour éclaircir les circonstances
Les éléments disponibles ne précisent pas l’identité complète du défunt, les raisons des fusillades ni les circonstances exactes dans lesquelles il a été atteint.
 
Il n’est pas non plus possible d’établir si la victime était directement visée ou si elle a été touchée dans le cadre d’un épisode de violences plus large.
 
Les autorités espagnoles devront déterminer le déroulement des faits, rechercher les éventuels auteurs et établir les responsabilités.
 
L’enquête devra également permettre de préciser les circonstances dans lesquelles le Sénégalais a été blessé et les éventuels liens entre les différents tirs signalés.
 
Une disparition qui affecte les proches
La mort violente d’un ressortissant à l’étranger représente une épreuve pour sa famille, qui peut être confrontée à des démarches administratives et consulaires complexes.
 
Selon la situation, les proches peuvent notamment avoir besoin d’un accompagnement pour les formalités liées au décès et à l’organisation des obsèques.
 
Les circonstances exactes de cette affaire restent à préciser. Toute hypothèse sur le mobile des tirs ou l’identité des auteurs présumés doit être évitée tant que les autorités n’ont pas communiqué des éléments confirmés.
 
Les conclusions de l’enquête seront essentielles pour faire la lumière sur ce drame et apporter des réponses à la famille du défunt.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Samedi 26 Septembre 2026 - 15:52 New York : Diatta Niang retrouvé sans vie dans son appartement

Mardi 22 Septembre 2026 - 14:31 Escroquerie au Hajj : un Sénégalais recherché arrêté au Maroc

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction