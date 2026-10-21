Mali : plus de 40 civils tués dans des attaques à moto à Ménaka

Rédigé le Mardi 20 Octobre 2026 à 17:05 | Lu 69 fois Rédigé par SEYELATYR

Plus d’une quarantaine de civils ont été tués dimanche lors d’attaques menées par des hommes armés arrivés à moto dans la région de Ménaka, dans le nord-est du Mali, selon plusieurs sources interrogées par l’AFP. Le bilan varie selon les témoins et organisations locales, tandis que des déplacements de population sont signalés vers la ville de Ménaka.





Les assaillants auraient visé plusieurs campements, majoritairement liés à la communauté Daoussahak, dans des zones situées à une cinquantaine de kilomètres de Ménaka, notamment Tinabow et le secteur de Tagadayat, d’après ces sources.

Le bilan rapporté diffère selon les interlocuteurs cités par l’AFP : une source sécuritaire évoque « une quarantaine de morts », tandis qu’un élu local parle de « plus de 50 morts ». De son côté, le Bureau exécutif de la communauté Daoussahak affirme, dans un communiqué, qu’au moins 48 civils ont été tués à Tagadayat le 18 octobre 2026 et attribue l’attaque à l’organisation État islamique (EIS), une imputation présentée comme telle.

Selon une source sécuritaire citée par l’AFP, la résidence à Ménaka du chef du Mouvement pour le salut de l’Azawad (MSA), Moussa Ag Acharatoumane, a également été ciblée, sans victime signalée. Les mêmes sources font état d’arrivées de déplacés à Ménaka après les attaques.

Plus d’une quarantaine de civils ont été tués dimanche dans la région de Ménaka (nord-est du Mali) lors d’attaques menées par des hommes armés arrivés à moto, selon plusieurs sources sécuritaires, locales et associatives citées par l’AFP et reprises par Seneweb (publication du 20 octobre 2026).Les assaillants auraient visé plusieurs campements, majoritairement liés à la communauté Daoussahak, dans des zones situées à une cinquantaine de kilomètres de Ménaka, notamment Tinabow et le secteur de Tagadayat, d’après ces sources.Le bilan rapporté diffère selon les interlocuteurs cités par l’AFP : une source sécuritaire évoque « une quarantaine de morts », tandis qu’un élu local parle de « plus de 50 morts ». De son côté, le Bureau exécutif de la communauté Daoussahak affirme, dans un communiqué, qu’au moinsont été tués à Tagadayat le 18 octobre 2026 et attribue l’attaque à l’organisation État islamique (EIS), une imputation présentée comme telle.Selon une source sécuritaire citée par l’AFP, la résidence à Ménaka du chef du Mouvement pour le salut de l’Azawad (MSA),, a également été ciblée, sans victime signalée. Les mêmes sources font état d’arrivées de déplacés à Ménaka après les attaques. Source : Seneweb



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