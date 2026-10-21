Mali : plus de 40 civils tués dans des attaques à moto à Ménaka

Les assaillants auraient visé plusieurs campements, majoritairement liés à la communauté Daoussahak, dans des zones situées à une cinquantaine de kilomètres de Ménaka, notamment Tinabow et le secteur de Tagadayat, d’après ces sources.
Le bilan rapporté diffère selon les interlocuteurs cités par l’AFP : une source sécuritaire évoque « une quarantaine de morts », tandis qu’un élu local parle de « plus de 50 morts ». De son côté, le Bureau exécutif de la communauté Daoussahak affirme, dans un communiqué, qu’au moins 48 civils ont été tués à Tagadayat le 18 octobre 2026 et attribue l’attaque à l’organisation État islamique (EIS), une imputation présentée comme telle.
Selon une source sécuritaire citée par l’AFP, la résidence à Ménaka du chef du Mouvement pour le salut de l’Azawad (MSA), Moussa Ag Acharatoumane, a également été ciblée, sans victime signalée. Les mêmes sources font état d’arrivées de déplacés à Ménaka après les attaques.
Source : Seneweb