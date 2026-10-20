Illustration accompagnant l’article source de PressAfrik — Photo publiée par PressAfrik
```html À Dahra, un point de transfert d’argent a été la cible d’un braquage à main armée lundi 19 octobre, vers 20 heures, selon PressAfrik, qui dit relayer des informations du quotidien L’Observateur.
D’après le récit rapporté, huit hommes encagoulés auraient attaqué un point Wave situé en centre-ville, présenté comme appartenant au commerçant Ibrahima Mbaye, surnommé « Niass ». Le braquage se serait déroulé en face de la radio Ferlo FM.
Toujours selon PressAfrik, un conducteur de moto-Jakarta, cité comme témoin, affirme que des assaillants auraient d’abord neutralisé un autre conducteur avant de saccager les vitres et des caméras de surveillance pour accéder au local. Le butin emporté est évalué à environ 8 millions de FCFA.
Le même article évoque des coups de feu présentés comme des tirs de sommation, destinés à tenir la foule à distance et à faciliter la fuite. La gendarmerie de Dahra se serait rendue sur place et une enquête aurait été ouverte, selon la même source.
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Dahra : un point de transfert d’argent braqué, butin estimé à 8 millions FCFA
Un point de transfert d’argent a été braqué lundi soir à Dahra, en plein centre-ville, selon PressAfrik qui relaie des informations de L’Observateur. Le butin est estimé à 8 millions de francs CFA et des tirs de sommation auraient été effectués pour couvrir la fuite des assaillants.
Illustration accompagnant l’article source de PressAfrik — Photo publiée par PressAfrik
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