La soirée de Yehvann Diouf à Brest ne se résume ni à son erreur initiale ni à son dernier arrêt. Vendredi 23 octobre, le gardien sénégalais a traversé les deux extrêmes d’une rencontre finalement gagnée 2-1 par Nice, en ouverture de la huitième journée de Ligue 1. Son intervention sur le penalty de Kenny Lala, dans les ultimes instants, a empêché Brest d’égaliser.

Une rencontre renversée après la pause

Le compte rendu officiel niçois situe l’ouverture du score de Ludovic Ajorque à la 15e minute, après une situation mal maîtrisée par Diouf sous la pression adverse. Nice est ensuite revenu grâce à Elye Wahi à la 61e minute, avant de prendre l’avantage par Sofiane Diop à la 83e.

Le suspense s’est prolongé jusque dans le temps additionnel. Le club inscrit l’arrêt du penalty à la 100e minute. L’essentiel du résultat est là : les Aiglons ont conservé leur avance et emporté les trois points, malgré un début de match défavorable. Leur huitième place annoncée vendredi soir reste provisoire, puisque la journée de championnat n’est pas terminée.

Le soutien du groupe dans les moments difficiles

Après le match, Diouf a insisté sur l’attitude de ses partenaires après l’ouverture du score. Dans ses déclarations relayées par So Foot, le gardien explique que les encouragements reçus l’ont aidé à rester dans la rencontre. Son propos remet au premier plan un aspect moins visible que l’arrêt final : la réaction collective au moment où un joueur est en difficulté.

Cette lecture rejoint celle de Sofiane Diop. Interrogé au micro de Ligue 1+, puis cité par Foot Mercato, le buteur niçois a attribué un rôle déterminant à son gardien dans la victoire. Il a aussi évoqué les échanges à la pause et la réponse apportée par l’équipe en seconde période. Le retournement ne tient donc pas à une seule action isolée.

Un résultat à lire avec toute sa chronologie

Pour le public sénégalais, l’arrêt décisif est naturellement l’image à retenir. Le compte rendu complet doit néanmoins conserver l’erreur du premier quart d’heure et les buts qui ont permis la remontée. Effacer l’une de ces séquences donnerait une vision incomplète de la performance.

Un penalty arrêté n’efface pas automatiquement toutes les difficultés d’un match ; il peut en revanche protéger directement un résultat. C’est ce qui s’est produit à Brest. La portée sportive de cette intervention est concrète : Nice repart avec une victoire plutôt qu’avec un partage des points. Pour Diouf, cette soirée fournit surtout un exemple de réaction, dans une rencontre où le scénario lui avait d’abord été défavorable.

Sources : OGC Nice, compte rendu officiel ; So Foot, réaction de Diouf ; Foot Mercato, réaction de Diop.

Yehvann Diouf à l’échauffement avec Reims, le 4 janvier 2025. Photo d’archives : Paté kroute / Wikimedia Commons, CC0. Cette image ne montre pas le match Brest–Nice du 23 octobre 2026. Fichier et licence.

Thiesinfo seyelatyr