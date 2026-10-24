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Fass Boye : un décès signalé après un naufrage, des circonstances encore à préciser


Rédigé le Samedi 24 Octobre 2026 à 10:45 | Lu 82 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


Seneweb rapporte qu’une embarcation a fait naufrage jeudi 22 octobre au large de Fass Boye, dans le département de Tivaouane. Le média fait état d’un corps repêché près de Mboro ; le bilan et les circonstances n’ont pas été confirmés par une communication officielle identifiée à ce stade.


Pirogues sur une plage. Photo d’illustration issue des archives publiées par Thièsinfo ; elle ne représente pas l’embarcation du naufrage signalé à Fass Boye.
Pirogues sur une plage. Photo d’illustration issue des archives publiées par Thièsinfo ; elle ne représente pas l’embarcation du naufrage signalé à Fass Boye.

Un naufrage est signalé sur le littoral de Tivaouane. Selon Seneweb, une pirogue a chaviré jeudi 22 octobre près de Fass Boye et un corps a été repêché au large de Mboro.

Ce que rapporte la première source

L’embarcation aurait été utilisée pour transporter des candidats à la migration vers une pirogue plus importante. La source évoque un déplacement destiné à embarquer d’autres personnes, sans établir de manière complète le déroulement de l’accident. Le nombre total d’occupants, leur point de départ précis et les causes du naufrage ne sont pas renseignés avec suffisamment de certitude.

À ce stade, aucun communiqué officiel confirmant l’ensemble de ces éléments n’a été identifié par Thièsinfo. Aucun nom de victime n’est donc publié. Les informations disponibles ne permettent pas davantage de dresser une liste de disparus ou d’attribuer des responsabilités.

Un autre épisode documenté cette semaine à Gandiol

Ce signalement intervient quelques jours après une opération distincte dans le nord du pays. La Gendarmerie nationale indique être intervenue le 20 octobre à Pilote Bar, dans la commune de Gandiol, après l’échouement d’une pirogue transportant 171 personnes. Sept ont été évacuées vers l’hôpital régional de Saint-Louis. Cette opération a été conduite avec l’appui de la Base navale Nord et de l’Escadron de surveillance et d’intervention.

D’après la communication de la gendarmerie, l’embarcation de Gandiol aurait quitté les côtes gambiennes dans la nuit du 15 octobre. Les conditions météorologiques et l’état de la mer auraient contraint les passagers à rejoindre la côte, avec l’aide de piroguiers de Guet-Ndar. Ce récit dispose d’une attribution officielle, contrairement aux premières informations encore partielles sur Fass Boye.

Deux événements à ne pas confondre

Les lieux, les dates et les personnes concernées sont différents. Le bilan communiqué pour Gandiol ne peut pas être ajouté à celui de Fass Boye, pas plus qu’une photographie ou un témoignage provenant de l’un ne peut servir de preuve pour l’autre. Le rapprochement permet seulement de replacer le nouveau signalement dans l’actualité maritime de la semaine.

Pour Fass Boye, les points essentiels restent le nombre de personnes présentes à bord, la situation des éventuels rescapés et la confirmation du bilan humain. Une information complémentaire vérifiée devra être distinguée d’une simple reprise du premier récit. La prudence sur ces éléments protège aussi les proches, qui doivent pouvoir reconnaître ce qui est établi et ce qui reste incertain.

Sources : Seneweb, 23 octobre, signalement de Fass Boye ; Gendarmerie nationale, communication sur Gandiol ; APA, 21 octobre.

Pirogues sur une plage. Photo d’illustration issue des archives publiées par Thièsinfo ; elle ne représente pas l’embarcation du naufrage signalé à Fass Boye.

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