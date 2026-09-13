Thiès-Est : Sakhir Ndiaye mobilise ses troupes

Accompagné de ses soutiens, il a parcouru plusieurs quartiers de Thiès-Est. Cette sortie marque son entrée déclarée dans la compétition municipale.





L’état civil parmi les priorités avancées

Le candidat a présenté plusieurs orientations de son programme, dont un volet consacré à l’état civil. Il estime que ce service connaît encore des difficultés dans de nombreuses collectivités territoriales.





Pour Mamadou Sakhir Ndiaye, l’état civil constitue pourtant un service essentiel dans la vie quotidienne des populations. Naissances, mariages, décès, délivrance de documents administratifs : autant de démarches qui nécessitent un fonctionnement efficace et accessible.





Dans cette perspective, le candidat entend placer la modernisation et l’amélioration du service parmi les priorités de son projet municipal. L’objectif affiché est de faciliter les démarches des citoyens et de réduire les difficultés auxquelles certains usagers peuvent être confrontés.





Une candidature qui veut s’appuyer sur la proximité

Au-delà de l’état civil, Mamadou Sakhir Ndiaye met en avant une approche fondée sur la proximité avec les populations. La caravane lui a permis d’aller à la rencontre des habitants et de présenter directement sa démarche à travers les différents quartiers de Thiès-Est.





Cette présence sur le terrain intervient alors que la commune devrait être au centre d’une compétition politique appelée à s’intensifier à l’approche des prochaines élections locales.





Pour le candidat, la mobilisation de ses sympathisants constitue ainsi une première étape dans la construction d’une dynamique autour de sa candidature. Il devra désormais convaincre au-delà de son cercle de soutiens et préciser davantage les contours de son programme pour Thiès-Est.





La campagne municipale s’annonce donc comme un terrain de confrontation des projets, avec notamment les questions liées aux services municipaux, à l’état civil, à l’aménagement urbain, à l’assainissement et aux préoccupations quotidiennes des habitants au cœur des attentes.



À travers cette caravane, Mamadou Sakhir Ndiaye entend ainsi installer sa candidature dans le paysage politique de Thiès-Est et ouvrir une nouvelle séquence de mobilisation autour de son ambition municipale.

