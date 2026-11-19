Les supporters dakarois pourront suivre les deux matches de préparation sur la même plage des Parcelles Assainies. La Fédération sénégalaise de football a communiqué à l’APS les dates de vendredi et dimanche. Le Malawi, également qualifié pour la Coupe d’Afrique, évoluera dans une autre poule que le Sénégal.

Premier adversaire à Saly, le Ghana Le samedi 28 novembre, les champions en titre affronteront le Ghana à 16 h 30 à Saly. Le public pourra déjà voir jouer leurs deux autres adversaires du groupe A, le Mozambique et l’Ouganda, opposés à 15 heures sur le même site, selon le calendrier de la Confédération africaine de football.

Le Malawi débutera son tournoi le lendemain face au Maroc. La finale, fixée au 6 décembre à Saly, réunira deux équipes déjà assurées de représenter l’Afrique à la Coupe du monde de beach soccer 2027.

