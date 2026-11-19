Des décisions prises avant la mise en culture

Photographie de Kalsoum17, sous licence CC BY-SA 4.0.

Une récolte abondante peut laisser peu de revenus aux producteurs lorsque les mêmes légumes arrivent au même moment sur un marché saturé. C’est la difficulté qu’a évoquée Cheikhou Oumar Ba en ouvrant à Saly le huitième atelier international consacré à l’approche SHEP, portée avec l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).Les producteurs recueillent des informations auprès du marché, puis décident eux-mêmes des cultures à privilégier. L’encadrement technique intervient ensuite pour les aider à réaliser leur choix. Dans sa présentation du projet, la JICA situe la première phase sénégalaise entre 2017 et 2022 dans les Niayes, de Dakar à Saint-Louis en passant par Thiès et Louga.À Saly, le ministre a cité les Niayes, le Sénégal oriental et la Casamance parmi les territoires où il souhaite étendre l’expérience. Il a aussi invité les participants à examiner les débouchés dans les autres pays africains lorsque la demande locale ne suffit pas à absorber une récolte.