Des décisions prises avant la mise en cultureLes producteurs recueillent des informations auprès du marché, puis décident eux-mêmes des cultures à privilégier. L’encadrement technique intervient ensuite pour les aider à réaliser leur choix. Dans sa présentation du projet, la JICA situe la première phase sénégalaise entre 2017 et 2022 dans les Niayes, de Dakar à Saint-Louis en passant par Thiès et Louga.
À Saly, le ministre a cité les Niayes, le Sénégal oriental et la Casamance parmi les territoires où il souhaite étendre l’expérience. Il a aussi invité les participants à examiner les débouchés dans les autres pays africains lorsque la demande locale ne suffit pas à absorber une récolte.
Photographie de Kalsoum17, sous licence CC BY-SA 4.0.