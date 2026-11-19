Comment signaler à temps une fraude quand un transfert passe en quelques secondes d’une banque à un autre réseau de paiement ? La question a occupé les interventions d’ouverture du neuvième Salon monétique régional, organisé par le GIM-UEMOA à Dakar les 19 et 20 novembre.

Mamadou Bessane, qui intervenait au nom de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal, a appelé les établissements à partager leurs informations sur les menaces. Un signal repéré sur un réseau peut en effet intéresser la banque ou l’opérateur qui reçoit le paiement.

Habib Thiam, secrétaire général de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, est revenu sur la plateforme régionale de paiement instantané, conçue pour relier différents services. Les travaux se poursuivent vendredi avec les banques, les entreprises de technologie financière et les opérateurs de paiement.

