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Après les fortes pluies : un bâtiment s’effondre à Grand-Yoff, une morte


Rédigé le Mardi 6 Octobre 2026 à 14:07 | Lu 37 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un bâtiment vétuste s’est effondré dans la nuit au quartier Makka II, à Grand-Yoff, à la suite des fortes pluies enregistrées dans la capitale. Une femme âgée d’environ 80 ans a perdu la vie dans le drame. Deux autres personnes, un homme et une femme, ont été blessées et prises en charge par les sapeurs-pompiers.


Après les fortes pluies : un bâtiment s’effondre à Grand-Yoff, une morte

Les fortes précipitations enregistrées ces dernières heures à Dakar ont laissé derrière elles plusieurs situations difficiles dans différents quartiers de Grand-Yoff. Au quartier Makka II, les intempéries ont été suivies d’un drame particulièrement lourd avec l’effondrement d’un bâtiment ancien occupé par des locataires.
 
Selon les informations rapportées par la presse, l’incident s’est produit dans la nuit, après les pluies. La structure, déjà présentée comme vétuste, n’a pas résisté aux conséquences des intempéries et s’est brutalement effondrée.
 
À l’intérieur du bâtiment se trouvaient plusieurs occupants. Une femme âgée, présentée comme une octogénaire, a été mortellement touchée. Malgré l’intervention des secours, elle n’a pas survécu à l’effondrement. Son corps a été extrait des décombres avant d’être acheminé vers la morgue.
 
Deux autres personnes, un homme et une femme, ont également été blessées lors du sinistre. Elles ont été secourues puis prises en charge par les éléments des sapeurs-pompiers intervenus sur les lieux.
 

Grand-Yoff fortement touché par les eaux

Cet accident intervient dans un contexte marqué par d’importantes difficultés liées aux eaux de pluie dans plusieurs secteurs de Grand-Yoff. Avant même l’effondrement du bâtiment de Makka II, certaines voies de circulation étaient devenues impraticables, compliquant les déplacements des populations et l’intervention des secours.
 
Dans le quartier Arafat, deux personnes avaient notamment dû être évacuées après s’être retrouvées en difficulté à cause des eaux. Du côté d’Hyacinthe Thiandoum, une canalisation obstruée avait également favorisé l’accumulation des eaux dans le secteur.
 
Des interventions ont été menées afin de faciliter l’évacuation des eaux et de rétablir progressivement la circulation. Le fonctionnement de la canalisation concernée serait ensuite revenu à la normale.
 

La question des bâtiments vétustes à nouveau posée

Au-delà du bilan humain de cet effondrement, le drame relance la question de la sécurité des bâtiments anciens occupés par des familles, particulièrement pendant l’hivernage.
 
Les fortes pluies peuvent fragiliser davantage des structures déjà affectées par l’usure, les infiltrations ou l’absence d’entretien. Dans les quartiers densément peuplés, la vigilance autour des bâtiments présentant des signes de dégradation constitue ainsi un enjeu majeur pour prévenir de nouveaux accidents.
  À Makka II, l’effondrement de cet immeuble rappelle tragiquement les risques auxquels peuvent être exposées les populations pendant la saison des pluies. Une octogénaire y a perdu la vie, tandis que deux autres occupants ont été blessés.
 
Les circonstances précises de l’effondrement et l’état du bâtiment avant le drame devront permettre d’établir les responsabilités et de déterminer les éventuels facteurs ayant conduit à la chute de la structure.


Lat Soukabé Fall

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