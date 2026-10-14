Thiès : Abdoulaye Dièye réaffirme sa candidature à la mairie

Abdoulaye Dièye maintient son ambition de conquérir la mairie de la ville de Thiès. Lors d’une cérémonie de remise de fournitures scolaires organisée par Siggi Jotna, le responsable politique a réaffirmé sa volonté de solliciter les suffrages des Thiessois. Une ambition qu’il dit porter depuis 2022 et à laquelle il assure n’avoir jamais renoncé.

Au-delà du soutien apporté aux familles, son intervention a pris une tonalité résolument politique. Candidature municipale, calendrier électoral, difficultés économiques : le président de Siggi Jotna a articulé son discours autour de son engagement local et d’une interpellation des autorités nationales.

Élections locales : une date réclamée sans délai

Abdoulaye Dièye appelle les autorités à respecter le calendrier électoral et à fixer sans délai la date des prochaines élections locales. Il soutient que l’arrivée à échéance des mandats municipaux doit conduire à l’organisation d’un nouveau scrutin, permettant aux populations de choisir leurs représentants.

Sur le terrain de la préparation électorale, il affiche sa détermination. À l’en croire, Siggi Jotna n’a jamais interrompu son travail de proximité et serait prêt à entrer en compétition même si les élections devaient se tenir dès le lendemain. Il revendique une mobilisation discrète, mais continue, au niveau des quartiers.

Une charge contre les priorités du gouvernement

Se présentant également comme un acteur économique engagé dans le secteur privé, Abdoulaye Dièye a livré une appréciation sévère de la situation du pays. Il juge l’économie sénégalaise « à terre » depuis l’arrivée du nouveau régime et reproche aux gouvernants d’accorder trop de place à la politique, au détriment des difficultés quotidiennes des populations.

Il évoque notamment les difficultés des entreprises, dont il estime qu’elles alimentent le chômage, et demande à l’État de faire du soutien à l’activité économique une priorité. Les inondations et les charges liées à la rentrée scolaire figurent également parmi les préoccupations qu’il invite les autorités à prendre davantage en considération.

« Je pense que c’est l’heure de travailler », a-t-il déclaré, exhortant le gouvernement à concentrer son action sur les besoins des populations.

La solidarité comme marqueur politique

À cette critique de l’action gouvernementale, le président de Siggi Jotna oppose une conception de l’engagement politique fondée, selon lui, sur la solidarité et l’accompagnement des habitants. Il présente la remise de fournitures scolaires comme le prolongement d’initiatives menées depuis plusieurs années au bénéfice des familles aux ressources limitées.

L’opération s’appuie sur les trois coordinations de Siggi Jotna à Thiès-Nord, Thiès-Est et Thiès-Ouest, qui doivent assurer la distribution des fournitures dans les quartiers. L’objectif annoncé est d’aider les parents à faire face aux dépenses de rentrée et de permettre aux enfants d’étudier dans de meilleures conditions.

Abdoulaye Dièye a aussi salué l’engagement des responsables et des militants de sa formation. Il a cité les dons de sang, les activités culturelles et les opérations de nettoyage d’écoles organisés, selon lui, dans le cadre des « vacances utiles ».

Concernant les kits scolaires, il a fait état d’un effort financier important, tout en choisissant de ne pas en révéler le montant.