Thiès : deux artistes poursuivis après un incident dans un cimetière de Médina Fall

Rédigé le Mardi 10 Novembre 2026 à 18:33 | Lu 46 fois Rédigé par SEYELATYR

Un chanteur religieux et un percussionniste ont été interpellés après un incident signalé au cimetière de Gouye Tékhé, à Médina Fall. Selon la presse, les deux hommes ont obtenu une liberté provisoire et doivent comparaître le 18 novembre. Ils bénéficient de la présomption d’innocence.





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