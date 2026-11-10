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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Thiès : deux artistes poursuivis après un incident dans un cimetière de Médina Fall
Un chanteur religieux et un percussionniste ont été interpellés après un incident signalé au cimetière de Gouye Tékhé, à Médina Fall. Selon la presse, les deux hommes ont obtenu une liberté provisoire et doivent comparaître le 18 novembre. Ils bénéficient de la présomption d’innocence.
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Lundi 9 Novembre 2026 - 14:34 Lycée Thierno Saïdou Nourou Tall : le bâtiment B fermé après un effondrement partiel
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Lundi 9 Novembre 2026 - 14:34 Fusillade de Cracovie : le suspect meurt, l’enquête sur ses motivations continue
Actualité à Thiès
JOJ Dakar 2026 : les artistes thiessois à l’honneur lors d’un méga-concert à Bountou Dépôt
UIDT : le SAES demande des audits, le rectorat défend sa gestion
Actualités
Naufrage de Lompoul : 39 morts et un seul rescapé, les familles dans le deuil
FIN DE MANDAT À LA MAIRIE DE THIÈS : DES MARCHÉS DE DERNIÈRE MINUTE QUI RESSEMBLENT À DES PRIMES DE DÉPART ?
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