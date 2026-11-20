Lors d’une visite à l’Institut Pasteur de Dakar le 20 novembre 2026, Moustapha Mamba Guirassy a défendu un rapprochement entre les élèves et les milieux scientifiques. Selon le compte rendu de l’APS, le ministre de l’Éducation nationale souhaite que les jeunes puissent observer les applications des savoirs enseignés en classe et découvrir les métiers de la recherche.

Le déplacement, présenté par l’agence dans le cadre du IPD Global Health Forum, lui a permis de visiter des installations consacrées à la recherche, à la production et à la formation. Le ministre a estimé que les compétences locales mobilisées par l’institut pouvaient inspirer le développement économique du Sénégal.

Des élèves de l’Institution Immaculée Conception de Dakar et du lycée Lamine Guèye ont participé à un stand d’éducation sur la résistance aux antimicrobiens. La visite met ainsi en relation les activités scientifiques de l’institut et la sensibilisation des élèves.