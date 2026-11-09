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JOJ Dakar 2026 : Dunya Yenihayat remporte l’or au tir à l’arc


Rédigé le Lundi 9 Novembre 2026 à 19:55 | Lu 59 fois Rédigé par Seyelatyr



Photo d’archives : Dunya Yenihayat lors des éliminatoires du tir à l’arc à Diamniadio, le 7 novembre 2026. Cette image ne représente pas la finale du 9 novembre. Photo : OIS/Remi Vallat — OIS/IOC.
Photo d’archives : Dunya Yenihayat lors des éliminatoires du tir à l’arc à Diamniadio, le 7 novembre 2026. Cette image ne représente pas la finale du 9 novembre. Photo : OIS/Remi Vallat — OIS/IOC.

Dunya Yenihayat a remporté, lundi 9 novembre 2026 à Diamniadio, la finale individuelle féminine de tir à l’arc classique des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar. La représentante de la Turquie a battu l’Américaine Ye-eun Whang, 6–5, au stade Abdoulaye-Wade.

La rencontre, désormais terminée, s’est décidée sur une flèche de barrage après une égalité à 5–5. Selon World Archery, Yenihayat a placé sa flèche dans le centre de la cible pour emporter le titre. L’Espagnole Sandra Perez Cumbreras complète le podium avec la médaille de bronze.

Âgée de 17 ans, la championne avait terminé en tête des qualifications avec 688 points. Elle conclut ainsi son parcours individuel à Dakar par une médaille d’or, avant les finales par équipes mixtes annoncées pour le 10 novembre.



Seyelatyr

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