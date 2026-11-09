JOJ Dakar 2026 : les gymnastes chinoises remportent l’or par équipes

La Chine a remporté la finale féminine par équipes de gymnastique artistique des Jeux olympiques de la jeunesse, lundi 9 novembre 2026 au Dakar Expo Center, à Diamniadio. Le Japon prend la médaille d’argent et la France celle de bronze, selon le compte rendu de l’APS.

L’équipe chinoise engagée dans cette compétition réunit Chen Ziyan, Xie Guying et Zhong Qi. La finale est terminée, comme le confirme le suivi des résultats du Comité national olympique et sportif français.

Ce succès féminin complète celui obtenu le même jour par les gymnastes chinois chez les hommes. Dans cette autre finale, le Japon avait également terminé deuxième, devant la Grande-Bretagne. Les deux titres par équipes reviennent ainsi à la Chine au terme de cette journée de compétition à Diamniadio.