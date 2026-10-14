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Yeumbeul-Sud : une fillette de 15 mois laissée dans un poste de santé, la police ouvre une enquête


Rédigé le Jeudi 15 Octobre 2026 à 12:33 | Lu 44 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une fillette âgée de 15 mois a été laissée dans un poste de santé de Yeumbeul-Sud après y avoir été conduite pour une consultation médicale par sa mère présumée. Alertée le mercredi 14 octobre, la police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cette situation


Yeumbeul-Sud : une fillette de 15 mois laissée dans un poste de santé, la police ouvre une enquête

L’enfant avait de la fièvre et vomissait

Selon les informations rapportées par la presse, la jeune femme, âgée d’environ 20 ans, avait conduit sa fille au poste de santé Cheikh Sidate Fall pour des soins. La fillette présentait une forte fièvre et des vomissements.
 
Alors que l’infirmière-cheffe procédait à la prise des constantes de l’enfant, la mère présumée se serait éloignée de la salle d’attente. Elle aurait expliqué qu’elle devait rejoindre le père de la fillette, qui se trouvait à l’extérieur, pour obtenir de l’argent destiné à régler les frais nécessaires.
 
Mais elle ne serait pas revenue au poste de santé, laissant l’enfant aux soins du personnel médical.
 

Un numéro de téléphone qui complique les recherches

L’infirmière-cheffe a alerté le poste de police de Yeumbeul-Sud. Les premières vérifications auraient révélé que le numéro de téléphone communiqué par la jeune femme appartenait à une autre personne, qui a déclaré ne pas connaître la mère présumée.
 
Pour retrouver les proches de l’enfant, un avis de recherche aurait été relayé auprès des délégués de quartier et des Badiene Gokh, des relais communautaires souvent mobilisés dans les questions sociales et familiales.
 
D’après les dernières informations publiées, la grand-mère de la fillette s’est présentée au poste de police. Le procureur a été informé et l’enquête se poursuit.
 
 

La protection de l’enfant au centre des préoccupations

La priorité demeure la sécurité de la fillette, compte tenu de son jeune âge et des symptômes qui avaient motivé sa consultation. Les circonstances exactes du départ de la mère présumée doivent encore être établies.
 
Cette affaire soulève également la question de l’accompagnement des familles confrontées à des difficultés financières ou sociales. Il reste toutefois indispensable de ne pas tirer de conclusions hâtives sur les motivations de la mère avant la fin des investigations.
 
Les autorités devront déterminer les circonstances dans lesquelles l’enfant a été laissée au poste de santé et prendre les mesures nécessaires pour garantir sa protection.


Lat Soukabé Fall

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