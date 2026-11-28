Mairie de Thiès : Amet Mbaye voit en Abdoulaye Dièye le meilleur choix

Rédigé le Samedi 28 Novembre 2026 à 07:33 | Lu 205 fois Rédigé par SEYELATYR

Dans l’émission Leader Politique, Amet Mbaye donne sa préférence à Abdoulaye Dièye pour diriger la ville. Thièsinfo TV diffuse les 52 minutes de l’entretien.



Regardez l’entretien du samedi 28 novembre 2026 dans le lecteur ci-dessous. Image : le plateau de Leader Politique. Crédit : Thièsinfo. Voir l’entretien sur Thièsinfo TV

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