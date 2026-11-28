Dans sa communication, la Ville rapporte que Babacar Diop s’est engagé à faire évacuer les ordures. Le maire a également appelé les élèves à se mobiliser pour le nettoiement de leur établissement.

Le calendrier annoncé couvre trois jours. Aucun résultat de cette opération n’est annoncé à ce stade.

Un programme de réhabilitation évoqué dans un autre contexte

En octobre, l’inspecteur Gana Sène avait cité les lycées El Hadji Malick Sy et Jules Sagna dans un programme de réhabilitation de l’État, selon un article de l’APS consacré à la rentrée scolaire à Thiès.

Cette mention ne permet d’établir ni le démarrage des travaux de réhabilitation ni un lien entre ce programme et l’opération de nettoiement annoncée par la municipalité.

Source sur le nettoiement : communication de la Ville de Thiès sur Facebook.

Image : capture du lancement diffusé par la Ville de Thiès, utilisée avec son accord.