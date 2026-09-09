Wakhinane-Nimzatt : quatre suspects interpellés avec 86 faux billets de 100 dollars

L’affaire a débuté dans un magasin de change situé au marché Ndiareme. Un homme, qui se serait présenté comme mécanicien et domicilié à Gadaye, aurait tenté d’échanger six billets de 50 euros et un billet de 100 dollars.





Le commerçant, ayant des doutes sur l’authenticité des coupures, les a soumises à un détecteur de faux billets avant de conduire le suspect au commissariat. Les vérifications effectuées par la suite auprès de l’établissement EDK ont confirmé que les billets étaient faux.





Lors de son audition, le premier suspect aurait reconnu les faits et fourni aux enquêteurs des informations sur la personne qui lui aurait procuré les coupures. Les policiers se sont alors rendus à Yeumbeul Asecna, près d’un terrain de football.





Sur place, ils ont interpellé un élève en classe de Terminale, présenté comme un présumé complice. Une perquisition à son domicile aurait permis aux enquêteurs de découvrir un sac contenant 86 billets de 100 dollars.





La valeur faciale de ces billets s’élève à 8 600 dollars, soit environ 4,4 millions de francs CFA. Là encore, les vérifications effectuées auprès d’EDK ont conclu à la fausse nature des coupures.





Poursuivant leurs investigations, les policiers ont obtenu du deuxième suspect des renseignements concernant un autre individu résidant dans le même secteur de Yeumbeul Asecna. Une nouvelle intervention a conduit à l’interpellation de deux autres personnes, portant à quatre le nombre de suspects arrêtés.





Au cours des auditions, les enquêteurs auraient recueilli des versions divergentes concernant l’origine des billets. L’un des suspects aurait affirmé les avoir reçus d’un autre membre du groupe. Ce dernier aurait expliqué qu’un ami les lui avait remis dans le cadre d’un shooting photo.



Les quatre individus ont finalement été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit pour déterminer précisément le rôle de chacun et identifier les éventuels autres acteurs impliqués dans cette présumée chaîne de détention et de mise en circulation de faux billets.

