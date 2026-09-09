LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026

Le Conseil des Ministres s’est exceptionnellement tenu le jeudi10 septembre 2026, au Palais de la République, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République

AU TITRE DE LA COMMUNICATION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE



Le Chef de l’Etat a fait une communication portant sur les points suivants :

Suivi de la mise en œuvre territoriale des actions du Gouvernement

A l’entame de sa communication, le Président de la République adresse ses félicitations au Premier Ministre, pour sa brillante Déclaration de Politique générale, devant l’Assemblée nationale. Il félicite également les membres du Gouvernement pour la clarté et la précision de la feuille de route présentée et l’exhaustivité des projets, réformes et actions engagés et programmés. En outre, il demande au Premier Ministre de veiller à l’effectivité de l’exécution réformes sectorielles et des actions annoncées, en vue de prendre en charge les aspirations légitimes des populations. Dans cette perspective, il souligne l’impératif :

– d’une protection accrue du pouvoir d’achat des ménages ;

– d’une maîtrise stratégique des finances publiques ainsi que de l’organisation et du train de vie de l’Etat dans toutes ses dimensions ;

– d’une présence optimale et d’une efficacité soutenue des services publics sur l’étendue du territoire national.

Dans ce cadre, le Président de la République instruit d’accentuer la territorialisation des politiques publiques, avec l’implication des élus et autres acteurs communautaires à la base, dans la conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation de l’exécution des projets. Il insiste sur l’accélération de la relance des projets sectoriels à fort impact sur :

– la citoyenneté, l’éducation et la formation professionnelle et technique ;

– le désenclavement des zones de production et la souveraineté alimentaire ;

– l’industrialisation, l’emploi et l’entreprenariat des jeunes et des femmes, avec le développement des agropoles, des zones économiques spéciales et de l’économie solidaire ;

– le bien-être des populations, en termes de renforcement de l’accès universel à l’eau, à l’électricité, aux services numériques et d’amélioration de l’offre de soins de qualité.

A cet égard, le Chef de l’Etat se félicite de la réception de 153 ambulances médicalisées destinées à améliorer la prise en charge des malades sur l’étendue du territoire national, dans une perspective de renforcement du désenclavement sanitaire.

Enfin, soulignant l’extrême urgence d’accélérer le déploiement des programmes d’aménagement et de construction de logements sociaux accessibles aux populations cibles, le Chef de l’Etat demande au Premier Ministre de revoir les modalités de mise à disposition des prêts DMC, dans le cadre de la nouvelle politique de promotion du logement et de l’habitat décent.

Accélération de la mise en œuvre du Plan Diomaye pour la Casamance

Le Président de la République considère le Pôle-territoire,constitué par les régions administratives de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, comme stratégique dans la réalisation de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050 et prioritaire dans la relance des activités économiques et sociales nationales. Ainsi, il indique tout le sens du lancement du Plan Diomaye pour la Casamance (PDC), véritable Programme intégré de développement durable de cette région naturelle. Dans ce sillage, il prescrit au Premier Ministre de prendre toutes les mesures idoines pour évaluer l’état de mise en œuvre de toutes ses composantes.

Il donne instruction au Premier Ministre, au Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et au Ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur de veiller à l’augmentation significative des ressources allouées au Centre national d’Action Antimines au Sénégal (CNAMS), afin d’accentuer les efforts de sécurisation des villages cibles et des sites de production agricole.

Par ailleurs, soulignant l’impératif d’accentuer l’installation systématique des services publics essentiels dans les zones frontalières et d’accélérer le désenclavement et le renforcement des infrastructures sociales de base, le Président de la République indique la nécessité de renforcer les ressources allouées notamment au PUMA et à l’ANRAC.

Enfin, il annonce la tenue, sous la présidence du Premier Ministre, d’une réunion interministérielle d’évaluation et de relance du Plan Diomaye pour la Casamance.

Préparation des commémorations du 24e anniversaire du naufrage du bateau « Le Joola »

Rappelant que la Nation va commémorer, dans l’unité, le recueillement et la solidarité, le 24e anniversaire du naufrage du bateau « Le Joola », le Président de la République demande au Gouvernement de prendre les dispositions requises, en liaison avec les familles des victimes et les rescapés, pour la tenue, dans les meilleures conditions, des cérémonies religieuses et officielles de commémoration de cette tragédie. En particulier, il indique au Premier Ministre l’importance de veiller à l’accès systématique des familles des victimes et des rescapés aux monuments et lieux de mémoire, notamment le Musée national dédié aux victimes, érigé à Ziguinchor.

Renforcement du dialogue et du partenariat Etat-secteur privé

Suite à l’audience qu’il a accordée, le 03 septembre 2026, au Conseil national du Patronat (CNP), le Président de la République félicite et encourage tous les acteurs et l’ensemble des organisations du secteur privé pour leur contribution remarquable au développement économique et social national et à la création d’emplois.

Il rappelle au Gouvernement la nécessité de recevoir régulièrement les acteurs du secteur privé et d’accentuer les efforts et l’accompagnement attendus de l’Etat, pour améliorer le climat des affaires et accélérer les réformes visant à accroître la compétitivité et l’attractivité du Sénégal. Il met l’accent sur l’implication du patronat dans la finalisation des réformes du Code général des Impôts et du Code des Douanes et sur la nécessité de poursuivre les diligences en vue de l’apurement de la dette intérieure et de l’amélioration de l’accès des PME/PMI à la commande publique.

Outre l’accélération des réformes foncières, le Chef de l’Etat engage le Premier Ministre à prendre les dispositions idoines, avec les ministres et acteurs concernés, afin d’amplifier la montée en puissance des dispositifs de formation duale, soutenue par une optimisation des structures et cadres de promotion et de gestion de la formation professionnelle et technique.

Le Président de la République fait aussi observer l’intérêt qu’il accorde à la relance du secteur touristique, en général et du Crédit hôtelier en particulier, de même qu’à la mobilisation adéquate des ressources pour une mise en œuvre optimale et partenariale des projets du New Deal Technologique.

Au demeurant, le Chef de l’Etat indique au Gouvernement la nécessité de veiller à l’application consensuelle des recommandations des Etats généraux de l’Industrie, du Commerce et des PME et de finaliser, avant la fin du mois d’octobre 2026, avec l’implication de toutes les organisations du secteur privé :

– le projet de loi d’orientation sur le patriotisme économique ;

– le projet Stratégie portuaire nationale, en veillant au respect du calendrier de réception des nouvelles infrastructures portuaires projetées (Ndayane et Bargny-Sendou).

Agenda du Président de la République, suivi de l’intégration, de la coopération et des partenariats

Le Président de la République informe le Conseil qu’il présidera, le 12 septembre 2026, la cérémonie de remise de la Flamme olympique, dans le cadre des JOJ Dakar 2026. Il demande au Gouvernement de veiller au bon déroulement de son passage dans toutes les régions du Sénégal.

Il annonce également qu’il effectuera une visite de travail, les 14 et 15 septembre 2026, à Washington, aux Etats-Unis, avant de se rendre, du 16 au 17 septembre 2026, à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis, pour une visite officielle.



AU TITRE DE LA COMMUNICATION DU PREMIER MINISTRE



La communication du Premier Ministre a porté sur l’appropriation et la traduction, dans l’action gouvernementale, des messages de sa Déclaration de Politique générale (DPG) du 8 septembre 2026, des débats qui s’en sont suivis et des appréciations formulées par l’opinion publique sénégalaise.

Après avoir souligné que le Référentiel Sénégal 2050 demeure le cap majeur des politiques publiques, le Premier Ministre a rappelé les cinq engagements qui sous-tendent sa DPG :

– le redressement des comptes publics ;

– la restauration de l’Etat de droit ;

– le renforcement de la souveraineté dans toutes ses dimensions ;

– la résolution des difficultés des Sénégalais ;

– l’équité territoriale et sociale.

Le Premier Ministre a engagé le Gouvernement à veiller à faire de la nouvelle doctrine de la « méthode », un modèle de gestion et de leadership qui doit se matérialiser par une culture de résultat basée sur la supervision étroite des dossiers stratégiques et des projets catalytiques.

Dans ce sens, le Premier Ministre a demandé aux ministres chefs de file de lui transmettre, au plus tard le 24 septembre 2026, les projets d’arrêté primatoral de mise en place des groupes de projets. Désormais, chaque programme devra être rattaché à l’un au moins de ces engagements.

Par ailleurs, le Premier Ministre a informé le Conseil de la tenue de la première réunion du Comité interministériel de Suivi de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050 au cours de la première quinzaine du mois d’octobre 2026, préparatoire à la réunion du Conseil présidentiel.

Concernant spécifiquement le redressement des comptes publics, il a rappelé au Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan la nécessité de veiller scrupuleusement :

– à la satisfaction intégrale des mesures correctives du misreporting dans le délai convenu avec le FMI ;

– au dépôt à l’Assemblée nationale du projet de la loi de finances rectificative 2026, au plus tard le 15 septembre 2026 ;

– et, enfin, à la soumission, au Conseil des Ministres, du projet de loi de finances pour l’année 2027, le 30 septembre 2026.

Le Premier Ministre a également demandé au Ministre, Secrétaire général du Gouvernement de convoquer, dès la semaine prochaine, une réunion du Comité ad hoc en charge du dossier de rationalisation des entités du secteur parapublic, en vue d’arrêter la feuille de route de mise en œuvre.

Il a demandé à la société Sénégal Numérique SA (SENUM-SA), sous la supervision de la Primature, de mettre en place un système d’information, de veille et de prise en charge des préoccupations des populations. Ce dispositif est alimenté par l’administration centrale et les services déconcentrés des ministères ainsi que les collectivités territoriales et les mécanismes de dialogue citoyen.

Il a, en outre, souligné l’importance d’assurer une communication de maintien de la dynamique enclenchée par la DPG. A cet égard, il a annoncé des rencontres prochaines avec le patronat, les syndicats pour le suivi du Pacte national de stabilité pour une croissance inclusive et durable. Il prévoit également de rencontrer les organisations de la société civile, la presse ainsi que le Conseil consultatif des Jeunes du Sénégal, après son installation par Monsieur le Président de la République à la fin de ce mois.



AU TITRE DES COMMUNICATIONS DES MINISTRES



Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a fait une communication sur la situation actualisée de la gestion des inondations.



AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES



Le Conseil a examiné et adopté :

– le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier la convention d’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République de Gambie, signée le 1er août 2023, à Banjul ;

– le projet de loi relative à l’autonomisation économique des femmes.



Bacary SARR, Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, Porte-Parole du Gouvernement