Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : la Peugeot 3008 volée retrouvée à Saint-Louis, I. Mbaye arrêté


Rédigé le Jeudi 10 Septembre 2026 à 19:00 | Lu 65 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Rebondissement dans l’affaire de la Peugeot 3008 volée à Thiès. Le véhicule, estimé à 12 millions de francs CFA, a été retrouvé à Saint-Louis. Le présumé voleur a également été interpellé par les forces de sécurité.


Le vol avait suscité l’émoi à Thiès. Un individu, présenté comme un potentiel acheteur, avait réussi à prendre le contrôle d’une Peugeot 3008 après un essai du véhicule, avant de disparaître avec la voiture.
 

Après plusieurs jours de recherches, l’enquête a connu une avancée majeure. Le véhicule a finalement été localisé à Saint-Louis, où il a été récupéré par les forces de l’ordre.
 

Le présumé auteur du vol a, lui aussi, été arrêté. Son interpellation devrait permettre aux enquêteurs de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles la voiture a été acheminée jusqu’à Saint-Louis et de savoir s’il a bénéficié de complices.
 

Pour rappel, le faux client avait profité de la confiance du vendeur pour s’emparer du véhicule lors d’un essai. La Peugeot 3008, d’une valeur estimée à 12 millions FCFA, avait ensuite disparu.
 

L’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire et d’établir les éventuelles responsabilités des personnes impliquées.
  Une affaire qui connaît donc un dénouement important avec la récupération du véhicule et l’arrestation du principal suspect.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction