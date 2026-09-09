Thiès : la Peugeot 3008 volée retrouvée à Saint-Louis, I. Mbaye arrêté

Le vol avait suscité l’émoi à Thiès. Un individu, présenté comme un potentiel acheteur, avait réussi à prendre le contrôle d’une Peugeot 3008 après un essai du véhicule, avant de disparaître avec la voiture.





Après plusieurs jours de recherches, l’enquête a connu une avancée majeure. Le véhicule a finalement été localisé à Saint-Louis, où il a été récupéré par les forces de l’ordre.





Le présumé auteur du vol a, lui aussi, été arrêté. Son interpellation devrait permettre aux enquêteurs de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles la voiture a été acheminée jusqu’à Saint-Louis et de savoir s’il a bénéficié de complices.





Pour rappel, le faux client avait profité de la confiance du vendeur pour s’emparer du véhicule lors d’un essai. La Peugeot 3008, d’une valeur estimée à 12 millions FCFA, avait ensuite disparu.





L’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire et d’établir les éventuelles responsabilités des personnes impliquées.

Une affaire qui connaît donc un dénouement important avec la récupération du véhicule et l’arrestation du principal suspect.

