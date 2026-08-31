Devant les responsables et militants réunis à l’occasion de cette rencontre, Ousmane Diop a notamment pointé du doigt la gestion du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et celle d’Ousmane Sonko. Selon lui, les deux dirigeants auraient montré leurs limites dans la conduite des affaires publiques.





« Le contrôle de la situation semble échapper au président de la République Bassirou Diomaye Faye et à Ousmane Sonko », a déclaré le responsable politique, qui estime que cette situation se traduit par une dégradation des conditions de vie des populations.





« Tous les domaines d’activités sont à l’arrêt »

Dans son intervention, Ousmane Diop a dressé un tableau sombre de la situation économique et sociale. « Tous les domaines d’activités sont à l’arrêt », a-t-il affirmé, estimant que le pays traverse une période difficile marquée, selon lui, par une « montée en flèche de la misère collective des Sénégalais ».





Pour le responsable de la Nouvelle Responsabilité/Jámm Ji à Thiès, cette situation serait révélatrice des difficultés du pouvoir actuel à répondre efficacement aux attentes des citoyens.





Il va plus loin en affirmant que le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko auraient désormais atteint leurs limites dans la gestion du pays. Une lecture politique qui s'inscrit dans le positionnement de la Nouvelle Responsabilité, formation qui entend renforcer son implantation et préparer les prochaines échéances électorales.





Amadou Bâ présenté comme « l'unique alternative »

Face à ce qu’il considère comme un échec de la gouvernance actuelle, Ousmane Diop propose une autre voie. Il présente l’ancien Premier ministre Amadou Bâ, leader de la Nouvelle Responsabilité/Jámm Ji, comme la personnalité susceptible, selon lui, de redresser la situation.





« Aujourd’hui, tous les Sénégalais s’accordent sur une réalité : l’ancien Premier ministre Amadou Bâ, leader de la Nouvelle Responsabilité/Jámm Ji, est le seul à pouvoir sauver le Sénégal », a-t-il soutenu.





Une déclaration qui traduit clairement les ambitions de la formation politique pour les prochaines échéances. Ousmane Diop appelle ainsi les responsables de l’opposition à dépasser les anciennes logiques d’alliances et à se regrouper autour d’Amadou Bâ.





Appel à une nouvelle coalition politique

Le coordinateur de la Nouvelle Responsabilité à Thiès estime que le paysage politique sénégalais a profondément changé et que les anciennes coalitions ne correspondent plus nécessairement aux réalités actuelles.





« Le contexte n’est plus le même. Ce qui était valable ne l’est plus en termes de coalitions », a-t-il déclaré, invitant les différentes forces de l’opposition à rejoindre la coalition Jámm Ji.





Ousmane Diop souhaite également voir les élus locaux et les futurs parlementaires s’inscrire dans cette dynamique. Son objectif affiché est de construire une force politique suffisamment importante pour peser sur les prochaines échéances électorales et renforcer l’ancrage de la Nouvelle Responsabilité dans les différentes localités du pays.



À Thiès, cette Assemblée générale apparaît ainsi comme une étape dans la stratégie de mobilisation de la Nouvelle Responsabilité/Jámm Ji autour d’Amadou Bâ. Une mobilisation qui intervient dans un contexte politique marqué par de nouvelles recompositions et par la volonté de plusieurs formations d’élargir leurs bases en perspective des prochaines échéances.

