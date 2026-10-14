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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Une affaire familiale impliquant une adolescente de 14 ans et des vidéos intimes devant la justice
Un dossier rapporté par Seneweb évoque une affaire familiale mettant en cause une femme mariée, sa fille de 14 ans et des vidéos intimes. Les éléments précis de la procédure doivent être vérifiés dans le compte rendu intégral avant toute publication détaillée.
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Mercredi 14 Octobre 2026 - 14:23 Touba : une grossesse de 20 semaines au cœur d’une enquête pour viol présumé sur une mineure
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Mercredi 14 Octobre 2026 - 14:18 Podor : le refus d’un projet de mariage plonge une famille dans le drame
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