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Tivaouane : TDS-SA lance la distribution d’équipements TNT


Rédigé le Vendredi 6 Novembre 2026 à 19:30 | Lu 122 fois Rédigé par Seyelatyr


La dotation annoncée comprend 10 000 décodeurs et 5 000 antennes. TDS-SA veut faciliter la réception des JOJ Dakar 2026 dans les localités affectées par les difficultés de diffusion.


Récepteur de télévision numérique terrestre, photographié en 2011. Illustration technique ; ce modèle n’est pas présenté comme celui distribué par TDS-SA. Crédit : NJM2010 — CC BY 3.0. Image redimensionnée.
Récepteur de télévision numérique terrestre, photographié en 2011. Illustration technique ; ce modèle n’est pas présenté comme celui distribué par TDS-SA. Crédit : NJM2010 — CC BY 3.0. Image redimensionnée.

L’opération a débuté jeudi 5 novembre à Tivaouane. Popenguine figure parmi les étapes annoncées, avec une priorité donnée aux foyers religieux. Les volumes présentés correspondent à l’enveloppe de l’opération et non à un décompte des équipements déjà remis dans chaque commune.

La directrice générale, Aminata Sarr Ndiaye, relie cette distribution aux travaux de l’infrastructure de Thiès. Elle évoque un investissement public de 1,5 milliard de FCFA destiné à la modernisation de la diffusion et à l’acquisition des équipements.

Selon ses explications, le pylône de 200 mètres a été déposé en septembre 2025 après une expertise mettant en évidence sa vétusté. Une installation provisoire de 75 mètres l’a remplacé, avec des conséquences sur la qualité du signal.

Les travaux se poursuivent. La responsable annonce l’appui de jeunes formés par TDS-SA pour les installations. Les modalités précises d’accès pour les particuliers et le calendrier détaillé des remises n’ont pas été communiqués dans les éléments consultés.



Seyelatyr

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