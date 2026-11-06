Tivaouane : TDS-SA lance la distribution d’équipements TNT

L’opération a débuté jeudi 5 novembre à Tivaouane. Popenguine figure parmi les étapes annoncées, avec une priorité donnée aux foyers religieux. Les volumes présentés correspondent à l’enveloppe de l’opération et non à un décompte des équipements déjà remis dans chaque commune.

La directrice générale, Aminata Sarr Ndiaye, relie cette distribution aux travaux de l’infrastructure de Thiès. Elle évoque un investissement public de 1,5 milliard de FCFA destiné à la modernisation de la diffusion et à l’acquisition des équipements.

Selon ses explications, le pylône de 200 mètres a été déposé en septembre 2025 après une expertise mettant en évidence sa vétusté. Une installation provisoire de 75 mètres l’a remplacé, avec des conséquences sur la qualité du signal.

Les travaux se poursuivent. La responsable annonce l’appui de jeunes formés par TDS-SA pour les installations. Les modalités précises d’accès pour les particuliers et le calendrier détaillé des remises n’ont pas été communiqués dans les éléments consultés.