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Tribunal de Thiès : une mère revient sur ses accusations contre son fils


Rédigé le Mercredi 9 Septembre 2026 à 20:11 | Lu 22 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une affaire familiale pour le moins particulière a été jugée à Thiès. Une mère avait porté plainte contre son propre fils, qu'elle accusait de violences. Mais une fois devant la barre, la plaignante a finalement changé de position.


Tribunal de Thiès : une mère revient sur ses accusations contre son fils

Selon les éléments rapportés dans cette affaire, la mère avait initialement saisi la justice après des faits de violence qu'elle imputait à son fils. La procédure avait alors suivi son cours, conduisant le jeune homme devant la juridiction compétente.
 

Mais au moment de comparaître devant les juges, la mère aurait adopté une attitude différente. Elle s'est rétractée sur certains de ses propos et aurait cherché à éviter à son fils une condamnation à une peine d'emprisonnement.
 

Cette volte-face a donné une dimension particulière à l'audience. Le tribunal devait notamment apprécier les déclarations faites à l'origine ainsi que celles formulées devant la barre.
 

L'affaire illustre la complexité de certaines procédures judiciaires lorsqu'elles impliquent des membres d'une même famille. Entre la volonté de faire reconnaître les faits dénoncés et celle de protéger un proche, les déclarations peuvent parfois évoluer au cours de la procédure.
 
Le dossier a ainsi été examiné par la justice, qui a dû tenir compte de l'ensemble des éléments disponibles avant de rendre sa décision.



Lat Soukabé Fall

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