Nguinth : trois suspects interpellés avec 4 kg de chanvre indien

Les faits se sont déroulés vers 17 heures, dans le cadre d’une enquête ouverte à la suite d’un braquage commis dans un multiservice et une boulangerie à Thiapong, dans la zone de Darou Bayré, près de Diassap.





Au cours de leurs investigations, les policiers ont porté leur attention sur I. Sow, 22 ans, présenté comme éleveur et domicilié à Thiapong. Le jeune homme circulait à bord d’une moto-Jakarta avec un important sac attaché à la selle arrière.





Selon les éléments rapportés par les enquêteurs, le suspect aurait opposé une vive résistance au contrôle. Une fois maîtrisé, la fouille de son sac a permis de découvrir quatre blocs de chanvre indien d’un kilogramme chacun, cinq cornets contenant la même substance ainsi qu’une paire de ciseaux.





Interrogé sur place, I. Sow aurait déclaré que la drogue lui avait été remise par un certain O. Ndiaye, qui lui aurait demandé de la livrer à S. Sow, 39 ans, présenté comme éleveur et domicilié à Thionakh Peulh, en échange d’une rémunération.





Sur la base de ces informations, les policiers ont poursuivi leurs investigations et procédé à une seconde interpellation. S. Sow a été surpris dans une planque située à quelques mètres du lieu du contrôle. Il se trouvait en compagnie de C. T. Ba, 54 ans, conducteur de moto-Jakarta domicilié à Thionakh Peulh.





Les deux hommes ont toutefois livré des versions différentes lors de leur audition. S. Sow a nié être le destinataire de la drogue. De son côté, C. T. Ba a affirmé avoir simplement été sollicité par S. Sow pour le transporter vers un site de lotissement.



Un élément supplémentaire est venu intéresser les enquêteurs : l’exploitation des téléphones portables aurait révélé neuf appels entre le téléphone de C. T. Ba et le numéro d’I. Sow.





Au total, les policiers ont placé sous scellés quatre blocs et cinq cornets de chanvre indien, une paire de ciseaux ainsi que deux motos-Jakarta.





Le parquet a été informé et une enquête a été ouverte afin de déterminer le rôle exact de chacun des suspects et d’établir d’éventuels liens avec un réseau plus vaste de trafic de stupéfiants.