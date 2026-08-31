Thiès : il arrache une perruque et prend 6 mois ferme

Les faits se sont produits alors que la victime se trouvait sur la voie publique. Selon les déclarations faites devant le tribunal, G. Thiam et un certain Amdy circulaient à moto. Arrivés à hauteur de la victime, le conducteur aurait ralenti avant de s’arrêter, permettant à son passager de lui arracher sa perruque.





Après leur acte, les deux hommes ont pris la fuite à bord de la moto. Des personnes présentes sur les lieux se sont toutefois lancées à leur poursuite. Au cours de la course-poursuite, G. Thiam a finalement été rattrapé et interpellé, tandis que son présumé complice Amdy a réussi à prendre la fuite.





À la barre, le prévenu a contesté les accusations portées contre lui. Il a livré une version différente de celle de la victime, affirmant qu’il était le conducteur de la moto et qu’Amdy était celui qui avait arraché la perruque.





G. Thiam a également soutenu qu’il n’entretenait pas de relation particulière avec Amdy et qu’il faisait uniquement office de conducteur pour le transporter.





Une défense qui n’a pas convaincu le parquet. Le procureur a requis deux ans d’emprisonnement, dont six mois ferme.



Au terme des débats, le tribunal a déclaré G. Thiam coupable et l’a condamné à deux ans de prison, dont six mois ferme.

